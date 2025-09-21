https://ria.ru/20250921/umarov-2043307909.html

Феликс Умаров: создатели фильма о Пушкине понимали, что идут в сложную зону

Феликс Умаров: создатели фильма о Пушкине понимали, что идут в сложную зону - РИА Новости, 21.09.2025

Феликс Умаров: создатели фильма о Пушкине понимали, что идут в сложную зону

В Турции с 19 сентября в почти 100 кинотеатрах начался прокат нашумевшего фильма "Пророк. История Александра Пушкина". О том, какой цели служат эпизоды с рэпом, РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T10:27:00+03:00

2025-09-21T10:27:00+03:00

2025-09-21T10:27:00+03:00

турция

стамбул

россия

александр пушкин

интервью

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043307753_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_f59917fb82092672f8dcf39338e941a6.jpg

В Турции с 19 сентября в почти 100 кинотеатрах начался прокат нашумевшего фильма "Пророк. История Александра Пушкина". О том, какой цели служат эпизоды с рэпом, кем был бы Пушкин в современности, какие проекты планируются в будущем, рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости режиссер фильма Феликс Умаров. Беседовал Заман Рамазанов.– Чем было продиктовано решение сделать в фильме об Александре Сергеевиче Пушкине рэп-вставки? Почему именно рэп, а не какой-нибудь другой музыкальный жанр? Как вы можете ответить критикам, недовольным этим шагом?– Изначально я размышлял о том, кем был бы Пушкин в наше время. Если представить поэта как человека, чьt главное оружие – слово, то, скорее всего, он был бы музыкантом, исполнителем. Возможно, рэпером, возможно, в другом жанре - это не так важно. Главное, что через свои тексты он доносил бы мысль до широкой аудитории. Сегодня нам трудно в полной мере осознать значение поэзии той эпохи. Тогда не существовало записей, не было возможности слышать автора напрямую - оставался только текст, который каждый прочитывал своим голосом. Вот в этом я и увидел параллель: рэп сегодня выполняет похожую функцию, давая слову силу и энергию, способную заразить многих.Что касается критики, мы изначально понимали, что идем в сложную зону. У каждого свой образ Пушкина, свой голос, свое воображаемое лицо. А мы попытались собрать его воедино и придать конкретные черты. Понятно, что для многих это стало шоком. Но, на мой взгляд, важно другое: вокруг фильма разгорелись споры, вызвались эмоции. Значит, фигура Пушкина снова зазвучала, засияла и оказалась живой.– В Стамбуле состоялась премьера вашего фильма. Как вы считаете, чем ваш фильм может привлечь турецкого зрителя?– Я думаю, что это не совсем фильм о Пушкине и даже не только о поэте. Это история о человеке, который стоит перед выбором — слушать внутренний голос или подстраиваться под обстоятельства. Это вопрос нравственности, который встаёт перед каждым человеком, в любой стране, в любое время. И именно это делает фильм универсальным. Ну и, конечно, наша Наташа Гончарова, которая, признаюсь, и у меня вызывает замирание сердца.– В каком направлении вы будете двигаться дальше, планируете ли вновь обратиться к историческому наследию и задействовать историческую личность в качестве главного героя? Хотели бы вы снять проект в Турции?– Сейчас я работаю над своей следующей картиной — "Щелкунчик". Это будет скорее балетная история, чем сказочная, потому что я очень люблю Чайковского и его наследие, которое по значимости для России можно сравнить с Пушкиным.Что касается Турции — мне бы, конечно, хотелось здесь поработать. Это удивительная страна, прошедшая через разные эпохи и сохранившая множество историй, достойных экранизации. Надеюсь, что после "Щелкунчика" смогу мыслить шире и включать в свои проекты международные сюжеты.– Турецкое кино пока не смотрели?– Признаюсь, пока еще нет. Это моя задача на следующий год. Считаю, что это будет для меня новый урок литературы — только в кино.

https://ria.ru/20250915/serialy-2041413760.html

https://ria.ru/20250915/film-2041934759.html

https://ria.ru/20250320/veterany-2006161795.html

турция

стамбул

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

турция, стамбул, россия, александр пушкин, интервью