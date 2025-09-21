Рейтинг@Mail.ru
Украина ждет допфинансирования поставок НАТО в октябре
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:29 21.09.2025 (обновлено: 23:48 21.09.2025)
Украина ждет допфинансирования поставок НАТО в октябре
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Дополнительное финансирование инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), предусматривающей быстрые поставки вооружения на Украину через добровольческие взносы стран Североатлантического альянса, ожидается в октябре, заявил в воскресенье Владимир Зеленский. В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса. "В октябре мы ожидаем предоставление дополнительного финансирования для этой инициативы", - заявил Зеленский в видео, опубликованном в его Telegram-канале. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Зеленский: дополнительное финансирование инициативы PURL ожидается в октябре

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Дополнительное финансирование инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), предусматривающей быстрые поставки вооружения на Украину через добровольческие взносы стран Североатлантического альянса, ожидается в октябре, заявил в воскресенье Владимир Зеленский.
В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса.
"В октябре мы ожидаем предоставление дополнительного финансирования для этой инициативы", - заявил Зеленский в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Зеленский заявил, что все военные поставки Украине возобновлены
11 июля, 21:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальСергей ЛавровНАТО
 
 
