Украина ждет допфинансирования поставок НАТО в октябре

Украина ждет допфинансирования поставок НАТО в октябре - РИА Новости, 21.09.2025

Украина ждет допфинансирования поставок НАТО в октябре

Дополнительное финансирование инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), предусматривающей быстрые поставки вооружения на Украину через... РИА Новости, 21.09.2025

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Дополнительное финансирование инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), предусматривающей быстрые поставки вооружения на Украину через добровольческие взносы стран Североатлантического альянса, ожидается в октябре, заявил в воскресенье Владимир Зеленский. В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса. "В октябре мы ожидаем предоставление дополнительного финансирования для этой инициативы", - заявил Зеленский в видео, опубликованном в его Telegram-канале. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

