Макрон признал невозможность конфискации замороженных российских активов
Макрон признал невозможность конфискации замороженных российских активов - РИА Новости, 21.09.2025
Макрон признал невозможность конфискации замороженных российских активов
Конфискация замороженных суверенных активов России невозможна без нарушения международного права, признал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T20:17:00+03:00
2025-09-21T20:17:00+03:00
2025-09-21T21:16:00+03:00
ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости. Конфискация замороженных суверенных активов России невозможна без нарушения международного права, признал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу CBS News."Эти активы нельзя конфисковать у Центрального банка даже в такой ситуации. Я считаю, что это вопрос доверия, и очень важно, чтобы наши страны уважали международное право", — заявил он.Макрон подчеркнул, что нарушение международного законодательства может обернуться "началом полного хаоса"."Мы предсказуемы и не будем делать с этими замороженными активами все невозможное", — заключил он.В среду бельгийский депозитарий Euroclear заявил РИА Новости, что пока не получил от Евросоюза конкретных предложений по использованию активов, но знает о таких планах.Заморозка активовПосле начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся на счетах Euroclear — одной из крупнейших расчетно-клиринговых систем в мире.В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, отмечая, что Европейский союз нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы.В качестве ответной меры Россия также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "C". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Макрон признал невозможность конфискации замороженных российских активов
