На Украине призвали закрыть границы для выезда молодежи

На Украине призвали закрыть границы для выезда молодежи - РИА Новости, 21.09.2025

На Украине призвали закрыть границы для выезда молодежи

Народный депутат Украины Роман Костенко в эфире сразу нескольких украинских СМИ сообщил, что Украина мобилизует лишь половину необходимого числа военнослужащих... РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T20:14:00+03:00

2025-09-21T20:14:00+03:00

2025-09-21T20:14:00+03:00

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Народный депутат Украины Роман Костенко в эфире сразу нескольких украинских СМИ сообщил, что Украина мобилизует лишь половину необходимого числа военнослужащих для укомплектования бригад, и призвал закрыть границы для выезда молодежи. "Закройте границы, и они никуда не уедут… У нас самые большие проблемы на Украине – экономика и мобилизация. То, что у нас не хватает людей, я сейчас не говорю, что их нужно призывать, но война с Россией завтра не закончится. Мы постоянно говорим, что у нас плохая подготовка. Мы должны еще со школы, тем более кому 18-22, как минимум этих людей обучать", - сказал Костенко в эфире, отвечая на вопрос украинского журналиста. По его словам, ситуация с мобилизацией несколько улучшилась по сравнению с тем, что было полгода назад. "Мы говорим о том, что она лучше движется тогда, когда набираем хотя бы половину от того, что нам нужно. Сейчас мы набираем половину от того, что нам нужно для укомплектования наших боевых бригад и создания новых подразделений, в том числе резервы… Не идет речь о какой-то контрнаступательной операции, идет речь об удержании обороны", - пояснил депутат уже в эфире украинского Life.

2025

