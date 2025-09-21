https://ria.ru/20250921/ukraina-2043386409.html
На Украине призвали закрыть границы для выезда молодежи
На Украине призвали закрыть границы для выезда молодежи - РИА Новости, 21.09.2025
На Украине призвали закрыть границы для выезда молодежи
Народный депутат Украины Роман Костенко в эфире сразу нескольких украинских СМИ сообщил, что Украина мобилизует лишь половину необходимого числа военнослужащих... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T20:14:00+03:00
2025-09-21T20:14:00+03:00
2025-09-21T20:14:00+03:00
в мире
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Народный депутат Украины Роман Костенко в эфире сразу нескольких украинских СМИ сообщил, что Украина мобилизует лишь половину необходимого числа военнослужащих для укомплектования бригад, и призвал закрыть границы для выезда молодежи. "Закройте границы, и они никуда не уедут… У нас самые большие проблемы на Украине – экономика и мобилизация. То, что у нас не хватает людей, я сейчас не говорю, что их нужно призывать, но война с Россией завтра не закончится. Мы постоянно говорим, что у нас плохая подготовка. Мы должны еще со школы, тем более кому 18-22, как минимум этих людей обучать", - сказал Костенко в эфире, отвечая на вопрос украинского журналиста. По его словам, ситуация с мобилизацией несколько улучшилась по сравнению с тем, что было полгода назад. "Мы говорим о том, что она лучше движется тогда, когда набираем хотя бы половину от того, что нам нужно. Сейчас мы набираем половину от того, что нам нужно для укомплектования наших боевых бригад и создания новых подразделений, в том числе резервы… Не идет речь о какой-то контрнаступательной операции, идет речь об удержании обороны", - пояснил депутат уже в эфире украинского Life.
https://ria.ru/20250921/aktivist-2043366865.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия
На Украине призвали закрыть границы для выезда молодежи
Депутат Рады Костенко призвал закрыть границы для выезда молодежи
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Народный депутат Украины Роман Костенко в эфире сразу нескольких украинских СМИ сообщил, что Украина мобилизует лишь половину необходимого числа военнослужащих для укомплектования бригад, и призвал закрыть границы для выезда молодежи.
"Закройте границы, и они никуда не уедут… У нас самые большие проблемы на Украине
– экономика и мобилизация. То, что у нас не хватает людей, я сейчас не говорю, что их нужно призывать, но война с Россией
завтра не закончится. Мы постоянно говорим, что у нас плохая подготовка. Мы должны еще со школы, тем более кому 18-22, как минимум этих людей обучать", - сказал Костенко в эфире, отвечая на вопрос украинского журналиста.
По его словам, ситуация с мобилизацией несколько улучшилась по сравнению с тем, что было полгода назад.
"Мы говорим о том, что она лучше движется тогда, когда набираем хотя бы половину от того, что нам нужно. Сейчас мы набираем половину от того, что нам нужно для укомплектования наших боевых бригад и создания новых подразделений, в том числе резервы… Не идет речь о какой-то контрнаступательной операции, идет речь об удержании обороны", - пояснил депутат уже в эфире украинского Life.