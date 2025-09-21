https://ria.ru/20250921/ukraina-2043334550.html

В Запорожье ни одна община УПЦ не перешла под юрисдикцию ПЦУ

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. В подконтрольном ВСУ Запорожье ни одна из 50 религиозных общин канонической Украинской православной церкви (УПЦ) не перешла под юрисдикцию раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает Союз православных журналистов (СПЖ). "По состоянию на 1 сентября 2025 года, религиозные общины Украинской православной церкви не подавали документы на смену подчиненности", - сообщает СПЖ в своем Telegram-канале, со ссылкой на назначенную Киевом замглавы Запорожской областной военной администрации Людмилу Бухарину. По ее данным, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области находится 162 прихода УПЦ, из них 50 - в Запорожье. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь. Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране и единственную каноническую, где сохраняется апостольское преемство, действительность священства и церковных таинств, православную церковь на Украине. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении многих представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь.

