https://ria.ru/20250921/ukraina-2043308286.html

Отводить Украине роль бронежилета Европы было ошибкой, считает депутат ГД

Отводить Украине роль бронежилета Европы было ошибкой, считает депутат ГД - РИА Новости, 21.09.2025

Отводить Украине роль бронежилета Европы было ошибкой, считает депутат ГД

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что экс-президент Украины Виктор Ющенко допустил серьезную ошибку,... РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T10:30:00+03:00

2025-09-21T10:30:00+03:00

2025-09-21T10:46:00+03:00

в мире

украина

россия

европа

виктор ющенко

леонид ивлев

владимир путин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_0:85:3490:2048_1920x0_80_0_0_8f9d41005be0d28fcdd80d3f5887a9bc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что экс-президент Украины Виктор Ющенко допустил серьезную ошибку, отводя Украине роль бронежилета Европы. В субботу Ющенко призвал Украину, которая на фоне провалов на фронте находится в глубоких экономическом и демографическом кризисах, стать "бронежилетом Европы", а также не останавливаться на границах 1991 года и "идти на Москву". "Резко выскочивший из двадцатилетнего анабиоза после нарушения Конституции Украины в 2004 году Виктор Ющенко, отряхнувши нафталин и перхоть, допустил серьезную ошибку, отводя Украине роль бронежилета Европы. Объективная ситуация такова, что после поражений на фронте и внутреннего экономического кризиса киевскому режиму впору претендовать на давно нестиранные подштанники Европы, не более", - сказал Ивлев агентству. Ющенко - третий президент Украины, занимал пост с 2005 по 2010 год. Пришел к власти в результате так называемой "Оранжевой революции", когда в конце 2004 года его сторонники назвали сфальсифицированными результаты второго тура президентских выборов, где Ющенко проиграл Виктору Януковичу, набравшему 49,46% голосов, против 46,61% у Ющенко. Проводил политику реабилитации ОУН-УПА* (запрещена в РФ), при нем же был принят закон квалифицировавший голод 1932—1933 годов как якобы геноцид украинского народа. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".*Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20250921/ukraina-2043283909.html

https://ria.ru/20250920/zelenskiy-2042970691.html

украина

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, европа, виктор ющенко, леонид ивлев, владимир путин, госдума рф, украинская повстанческая армия