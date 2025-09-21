Рейтинг@Mail.ru
Отводить Украине роль бронежилета Европы было ошибкой, считает депутат ГД
10:30 21.09.2025 (обновлено: 10:46 21.09.2025)
https://ria.ru/20250921/ukraina-2043308286.html
Отводить Украине роль бронежилета Европы было ошибкой, считает депутат ГД
2025-09-21T10:30:00+03:00
2025-09-21T10:46:00+03:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что экс-президент Украины Виктор Ющенко допустил серьезную ошибку, отводя Украине роль бронежилета Европы. В субботу Ющенко призвал Украину, которая на фоне провалов на фронте находится в глубоких экономическом и демографическом кризисах, стать "бронежилетом Европы", а также не останавливаться на границах 1991 года и "идти на Москву". "Резко выскочивший из двадцатилетнего анабиоза после нарушения Конституции Украины в 2004 году Виктор Ющенко, отряхнувши нафталин и перхоть, допустил серьезную ошибку, отводя Украине роль бронежилета Европы. Объективная ситуация такова, что после поражений на фронте и внутреннего экономического кризиса киевскому режиму впору претендовать на давно нестиранные подштанники Европы, не более", - сказал Ивлев агентству. Ющенко - третий президент Украины, занимал пост с 2005 по 2010 год. Пришел к власти в результате так называемой "Оранжевой революции", когда в конце 2004 года его сторонники назвали сфальсифицированными результаты второго тура президентских выборов, где Ющенко проиграл Виктору Януковичу, набравшему 49,46% голосов, против 46,61% у Ющенко. Проводил политику реабилитации ОУН-УПА* (запрещена в РФ), при нем же был принят закон квалифицировавший голод 1932—1933 годов как якобы геноцид украинского народа. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".*Запрещенная в России экстремистская организация
Здание Государственной думы России в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что экс-президент Украины Виктор Ющенко допустил серьезную ошибку, отводя Украине роль бронежилета Европы.
В субботу Ющенко призвал Украину, которая на фоне провалов на фронте находится в глубоких экономическом и демографическом кризисах, стать "бронежилетом Европы", а также не останавливаться на границах 1991 года и "идти на Москву".
"Резко выскочивший из двадцатилетнего анабиоза после нарушения Конституции Украины в 2004 году Виктор Ющенко, отряхнувши нафталин и перхоть, допустил серьезную ошибку, отводя Украине роль бронежилета Европы. Объективная ситуация такова, что после поражений на фронте и внутреннего экономического кризиса киевскому режиму впору претендовать на давно нестиранные подштанники Европы, не более", - сказал Ивлев агентству.
Ющенко - третий президент Украины, занимал пост с 2005 по 2010 год. Пришел к власти в результате так называемой "Оранжевой революции", когда в конце 2004 года его сторонники назвали сфальсифицированными результаты второго тура президентских выборов, где Ющенко проиграл Виктору Януковичу, набравшему 49,46% голосов, против 46,61% у Ющенко. Проводил политику реабилитации ОУН-УПА* (запрещена в РФ), при нем же был принят закон квалифицировавший голод 1932—1933 годов как якобы геноцид украинского народа.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
*Запрещенная в России экстремистская организация
