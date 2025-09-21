Рейтинг@Mail.ru
В Киеве обратились к Стуббу после слов о России
06:42 21.09.2025
В Киеве обратились к Стуббу после слов о России
В Киеве обратились к Стуббу после слов о России
2025-09-21T06:42:00+03:00
2025-09-21T06:42:00+03:00
МОСКВА, 21 cен — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб пытается спровоцировать Россию на эскалацию конфликта с НАТО своим заявлением о вопросе о гарантиях безопасности для Украины, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."По всем параметрам видно, что он (Стубб. — Прим. Ред.) хочет втянуть Россию в конфликт на Балтийском, на Финском направлении. Финляндия нарушила все договоры: она больше не нейтральная, и ты (Стубб. — Прим. Ред.) этим пользуешься", — сказал он.По словам эксперта, создается опасная ситуация, когда финский лидер пытается осуществить провокацию, чтобы убедить президента США Дональда Трампа поддержать киевский режим."Стубб высказал установку. Поэтому если вдруг Россия ударит первой, то поднимется такой вой, что и (Президент Польши. — Прим. Ред.) Кароль Навроцкий, и (глава Евродипломатии. — Прим. Ред.) Кая Каллас, и все остальные сразу ополчатся на Москву как Наполеон", — пояснил Соскин.Вчера Стубб в интервью изданию Guardian заявил, что обсуждаемые гарантии безопасности для Украины вступят в силу только после заключения соглашения между Москвой и Киевом, при этом у России якобы не будет права вето в отношении их формата.Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал Стуббу взять свои слова обратно, предупредив, что иначе он рискует попасть в категорию западных политиков, известных "самыми нелепыми" заявлениями, и даже начать состязаться за первое место с председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналеной Бербок.
МОСКВА, 21 cен — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб пытается спровоцировать Россию на эскалацию конфликта с НАТО своим заявлением о вопросе о гарантиях безопасности для Украины, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"По всем параметрам видно, что он (Стубб. — Прим. Ред.) хочет втянуть Россию в конфликт на Балтийском, на Финском направлении. Финляндия нарушила все договоры: она больше не нейтральная, и ты (Стубб. — Прим. Ред.) этим пользуешься", — сказал он.
19 сентября, 16:37
Стубб рассказал об операции НАТО "Восточный страж"
19 сентября, 16:37
По словам эксперта, создается опасная ситуация, когда финский лидер пытается осуществить провокацию, чтобы убедить президента США Дональда Трампа поддержать киевский режим.
"Стубб высказал установку. Поэтому если вдруг Россия ударит первой, то поднимется такой вой, что и (Президент Польши. — Прим. Ред.) Кароль Навроцкий, и (глава Евродипломатии. — Прим. Ред.) Кая Каллас, и все остальные сразу ополчатся на Москву как Наполеон", — пояснил Соскин.
Вчера Стубб в интервью изданию Guardian заявил, что обсуждаемые гарантии безопасности для Украины вступят в силу только после заключения соглашения между Москвой и Киевом, при этом у России якобы не будет права вето в отношении их формата.
Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал Стуббу взять свои слова обратно, предупредив, что иначе он рискует попасть в категорию западных политиков, известных "самыми нелепыми" заявлениями, и даже начать состязаться за первое место с председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналеной Бербок.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Стубб назвал четыре направления гарантий безопасности Украины
9 сентября, 12:30
 
