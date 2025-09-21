https://ria.ru/20250921/ukraina-2043286361.html

В Киеве обратились к Стуббу после слов о России

В Киеве обратились к Стуббу после слов о России - РИА Новости, 21.09.2025

В Киеве обратились к Стуббу после слов о России

Президент Финляндии Александр Стубб пытается спровоцировать Россию на эскалацию конфликта с НАТО своим заявлением о вопросе о гарантиях безопасности для... РИА Новости, 21.09.2025

МОСКВА, 21 cен — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб пытается спровоцировать Россию на эскалацию конфликта с НАТО своим заявлением о вопросе о гарантиях безопасности для Украины, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."По всем параметрам видно, что он (Стубб. — Прим. Ред.) хочет втянуть Россию в конфликт на Балтийском, на Финском направлении. Финляндия нарушила все договоры: она больше не нейтральная, и ты (Стубб. — Прим. Ред.) этим пользуешься", — сказал он.По словам эксперта, создается опасная ситуация, когда финский лидер пытается осуществить провокацию, чтобы убедить президента США Дональда Трампа поддержать киевский режим."Стубб высказал установку. Поэтому если вдруг Россия ударит первой, то поднимется такой вой, что и (Президент Польши. — Прим. Ред.) Кароль Навроцкий, и (глава Евродипломатии. — Прим. Ред.) Кая Каллас, и все остальные сразу ополчатся на Москву как Наполеон", — пояснил Соскин.Вчера Стубб в интервью изданию Guardian заявил, что обсуждаемые гарантии безопасности для Украины вступят в силу только после заключения соглашения между Москвой и Киевом, при этом у России якобы не будет права вето в отношении их формата.Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал Стуббу взять свои слова обратно, предупредив, что иначе он рискует попасть в категорию западных политиков, известных "самыми нелепыми" заявлениями, и даже начать состязаться за первое место с председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналеной Бербок.

