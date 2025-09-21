Эксперт: колумбийские наемники в ВСУ не знали, где находится Украина
Экс-военный Инкапье: наемники в ВСУ еще недавно не знали, где находится Украина
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости, Олег Краев. Колумбийские наемники на Украине движимы исключительно материальными соображениями, не имеют идеологической мотивации и до недавнего времени даже не знали о существовании такой страны, сообщил РИА Новости отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье, ранее занимавшийся вербовкой колумбийцев на воинскую службу на Ближнем Востоке.
"У них (колумбийских наемников - ред.) нет никакой идеологической мотивации… Конфликту на Украине уже три года, про него много пишут в СМИ, но в начале конфликта (наемники - ред.) не имели ни малейшего представления, в какой части света находится Украина… Колумбийцы едут туда вслепую, стремясь заработать", - рассказал собеседник агентства.
Инкапье отметил, что при таких условиях наемников на Украине все равно обманывают с выплатами, которые происходят с задержкой в несколько месяцев или вовсе не передаются.
"Я знаю как минимум о шести-семи случаях, когда люди проработали там более шести месяцев, а до их родственников дошли только три зарплаты. Оставшиеся три выплаты они так и не получили и потеряли связь со своими мужчинами. О них ничего не известно. Когда я разговариваю с родственниками, они всегда плачут и говорят, что продолжают надеяться, но по своему опыту я понимаю, что эти мужчины уже на том свете", - заключил эксперт.
Президент Колумбии Густаво Петро в июле назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
