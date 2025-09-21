Рейтинг@Mail.ru
Эксперт: колумбийские наемники в ВСУ не знали, где находится Украина - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:25 21.09.2025
https://ria.ru/20250921/ukraina-2043283909.html
Эксперт: колумбийские наемники в ВСУ не знали, где находится Украина
Эксперт: колумбийские наемники в ВСУ не знали, где находится Украина - РИА Новости, 21.09.2025
Эксперт: колумбийские наемники в ВСУ не знали, где находится Украина
Колумбийские наемники на Украине движимы исключительно материальными соображениями, не имеют идеологической мотивации и до недавнего времени даже не знали о... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T05:25:00+03:00
2025-09-21T05:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ближний восток
колумбия
густаво петро
николай тавдумадзе (посол рф в боготе )
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6fd5e27b457ec1ae10ae5adc0c7728f.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости, Олег Краев. Колумбийские наемники на Украине движимы исключительно материальными соображениями, не имеют идеологической мотивации и до недавнего времени даже не знали о существовании такой страны, сообщил РИА Новости отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье, ранее занимавшийся вербовкой колумбийцев на воинскую службу на Ближнем Востоке. "У них (колумбийских наемников - ред.) нет никакой идеологической мотивации… Конфликту на Украине уже три года, про него много пишут в СМИ, но в начале конфликта (наемники - ред.) не имели ни малейшего представления, в какой части света находится Украина… Колумбийцы едут туда вслепую, стремясь заработать", - рассказал собеседник агентства. Инкапье отметил, что при таких условиях наемников на Украине все равно обманывают с выплатами, которые происходят с задержкой в несколько месяцев или вовсе не передаются. "Я знаю как минимум о шести-семи случаях, когда люди проработали там более шести месяцев, а до их родственников дошли только три зарплаты. Оставшиеся три выплаты они так и не получили и потеряли связь со своими мужчинами. О них ничего не известно. Когда я разговариваю с родственниками, они всегда плачут и говорят, что продолжают надеяться, но по своему опыту я понимаю, что эти мужчины уже на том свете", - заключил эксперт. Президент Колумбии Густаво Петро в июле назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне. Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
https://ria.ru/20250920/svo-2043156288.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
ближний восток
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_73721b5e704c078cb18aafbef4b5d1a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, ближний восток, колумбия, густаво петро, николай тавдумадзе (посол рф в боготе ), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ближний Восток, Колумбия, Густаво Петро, Николай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе ), Вооруженные силы Украины
Эксперт: колумбийские наемники в ВСУ не знали, где находится Украина

Экс-военный Инкапье: наемники в ВСУ еще недавно не знали, где находится Украина

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости, Олег Краев. Колумбийские наемники на Украине движимы исключительно материальными соображениями, не имеют идеологической мотивации и до недавнего времени даже не знали о существовании такой страны, сообщил РИА Новости отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье, ранее занимавшийся вербовкой колумбийцев на воинскую службу на Ближнем Востоке.
"У них (колумбийских наемников - ред.) нет никакой идеологической мотивации… Конфликту на Украине уже три года, про него много пишут в СМИ, но в начале конфликта (наемники - ред.) не имели ни малейшего представления, в какой части света находится Украина… Колумбийцы едут туда вслепую, стремясь заработать", - рассказал собеседник агентства.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Вчера, 12:13
Инкапье отметил, что при таких условиях наемников на Украине все равно обманывают с выплатами, которые происходят с задержкой в несколько месяцев или вовсе не передаются.
"Я знаю как минимум о шести-семи случаях, когда люди проработали там более шести месяцев, а до их родственников дошли только три зарплаты. Оставшиеся три выплаты они так и не получили и потеряли связь со своими мужчинами. О них ничего не известно. Когда я разговариваю с родственниками, они всегда плачут и говорят, что продолжают надеяться, но по своему опыту я понимаю, что эти мужчины уже на том свете", - заключил эксперт.
Президент Колумбии Густаво Петро в июле назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБлижний ВостокКолумбияГуставо ПетроНиколай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе )Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала