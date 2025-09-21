Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли удары по частному сектору Васильевки - РИА Новости, 21.09.2025
13:43 21.09.2025 (обновлено: 14:02 21.09.2025)
ВСУ нанесли удары по частному сектору Васильевки
ВСУ нанесли удары по частному сектору Васильевки - РИА Новости, 21.09.2025
ВСУ нанесли удары по частному сектору Васильевки
Зафиксированы удары по частному сектору Васильевки в Запорожской области, один человек погиб, трое пострадавших в крайне тяжелом состоянии, сообщил губернатор... РИА Новости, 21.09.2025
вооруженные силы украины
происшествия
украина
запорожская область
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Зафиксированы удары по частному сектору Васильевки в Запорожской области, один человек погиб, трое пострадавших в крайне тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале."Зафиксированы удары по частному сектору города Васильевки. Известно уже об одном погибшем местном жителе, еще трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии", - написал он.Отмечается, что на месте работают оперативные службы.
украина
запорожская область
вооруженные силы украины, происшествия, украина, запорожская область
Вооруженные силы Украины, Происшествия, Украина, Запорожская область
ВСУ нанесли удары по частному сектору Васильевки

ВСУ нанесли удары по частному сектору запорожской Васильевки, погиб человек

Последствия удара ВСУ по частному сектору Васильевки в Запорожской области
Последствия удара ВСУ по частному сектору Васильевки в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© Балицкий Евгений/Telegram
Последствия удара ВСУ по частному сектору Васильевки в Запорожской области
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Зафиксированы удары по частному сектору Васильевки в Запорожской области, один человек погиб, трое пострадавших в крайне тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.
"Зафиксированы удары по частному сектору города Васильевки. Известно уже об одном погибшем местном жителе, еще трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии", - написал он.
Отмечается, что на месте работают оперативные службы.
В ЛНР два человека погибли при ударе дрона по заправке
В ЛНР два человека погибли при ударе дрона по заправке
Вооруженные силы Украины Происшествия Украина Запорожская область
 
 
