ВСУ нанесли удары по частному сектору Васильевки

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Зафиксированы удары по частному сектору Васильевки в Запорожской области, один человек погиб, трое пострадавших в крайне тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале."Зафиксированы удары по частному сектору города Васильевки. Известно уже об одном погибшем местном жителе, еще трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии", - написал он.Отмечается, что на месте работают оперативные службы.

