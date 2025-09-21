https://ria.ru/20250921/turtsiya-2043408193.html
Экспертиза не нашла криминала в смерти россиянина в Стамбуле
в мире
стамбул
россия
СТАМБУЛ, 21 сен - РИА Новости. Турецкие специалисты пришли к выводу об отсутствии криминальной составляющей в гибели россиянина Амриева в Стамбуле, экспертиза считает, что он покончил с собой, сообщил в воскресенье телеканал NTV. Турецкие СМИ сообщали, что утром 28 июля в стамбульском районе Сарыер в лесистой местности было обнаружено тело мужчины. По имевшимся документам установлено, что это 20-летний гражданин России Усман Амриев, временно проживавший в Стамбуле и обучавшийся в одном из местных частных университетов. Полицией ведется соответствующее расследование, сообщили ранее в генконсульстве РФ. По данным телеканала, полиция в ходе расследования отследила маршрут Амриева через его транспортную карту, по камерам видеонаблюдения установлено, что мужчина приехал в лес один. "По итогам судмедэкспертизы установлено, что Усман Амриев покончил с собой", - говорится в сообщении телеканала.
