Экспертиза не нашла криминала в смерти россиянина в Стамбуле - РИА Новости, 21.09.2025
23:05 21.09.2025
Экспертиза не нашла криминала в смерти россиянина в Стамбуле
2025-09-21T23:05:00+03:00
2025-09-21T23:05:00+03:00
в мире
стамбул
россия
СТАМБУЛ, 21 сен - РИА Новости. Турецкие специалисты пришли к выводу об отсутствии криминальной составляющей в гибели россиянина Амриева в Стамбуле, экспертиза считает, что он покончил с собой, сообщил в воскресенье телеканал NTV. Турецкие СМИ сообщали, что утром 28 июля в стамбульском районе Сарыер в лесистой местности было обнаружено тело мужчины. По имевшимся документам установлено, что это 20-летний гражданин России Усман Амриев, временно проживавший в Стамбуле и обучавшийся в одном из местных частных университетов. Полицией ведется соответствующее расследование, сообщили ранее в генконсульстве РФ. По данным телеканала, полиция в ходе расследования отследила маршрут Амриева через его транспортную карту, по камерам видеонаблюдения установлено, что мужчина приехал в лес один. "По итогам судмедэкспертизы установлено, что Усман Амриев покончил с собой", - говорится в сообщении телеканала.
стамбул
россия
в мире, стамбул, россия
В мире, Стамбул, Россия
Экспертиза не нашла криминала в смерти россиянина в Стамбуле

NTV: в смерти россиянина Амриева в Турции нет криминальной составляющей

СТАМБУЛ, 21 сен - РИА Новости. Турецкие специалисты пришли к выводу об отсутствии криминальной составляющей в гибели россиянина Амриева в Стамбуле, экспертиза считает, что он покончил с собой, сообщил в воскресенье телеканал NTV.
Турецкие СМИ сообщали, что утром 28 июля в стамбульском районе Сарыер в лесистой местности было обнаружено тело мужчины. По имевшимся документам установлено, что это 20-летний гражданин России Усман Амриев, временно проживавший в Стамбуле и обучавшийся в одном из местных частных университетов. Полицией ведется соответствующее расследование, сообщили ранее в генконсульстве РФ.
По данным телеканала, полиция в ходе расследования отследила маршрут Амриева через его транспортную карту, по камерам видеонаблюдения установлено, что мужчина приехал в лес один.
"По итогам судмедэкспертизы установлено, что Усман Амриев покончил с собой", - говорится в сообщении телеканала.
Эрика Владыко - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
В Бангкоке нашли пропавшую россиянку
Вчера, 14:33
 
