https://ria.ru/20250921/turtsija-2043384359.html

Турция приветствует решение Британии, Канады и Австралии признать Палестину

Турция приветствует решение Британии, Канады и Австралии признать Палестину - РИА Новости, 21.09.2025

Турция приветствует решение Британии, Канады и Австралии признать Палестину

Турция приветствует решение Великобритании, Канады и Австралии признать палестинское государство и надеется, что это придаст ряду других государств смелости... РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T19:53:00+03:00

2025-09-21T19:53:00+03:00

2025-09-21T19:53:00+03:00

в мире

палестина

турция

великобритания

кир стармер

эммануэль макрон

омер челик

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871659079_0:200:3074:1929_1920x0_80_0_0_a376b35e827b28db847e16e9997e414d.jpg

СТАМБУЛ, 21 сен - РИА Новости. Турция приветствует решение Великобритании, Канады и Австралии признать палестинское государство и надеется, что это придаст ряду других государств смелости поступить аналогично, заявил глава управления по коммуникациям при администрации президента Турции Бурханнетин Дуран. В воскресенье премьер Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии и Канады. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона передавало, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США. "Мы приветствуем решение Великобритании, Канады и Австралии признать палестинское государство. Этот шаг является четким проявлением желания соблюдать международное право и универсальные ценности человечества... Мы верим, что это событие придаст смелости другим странам и внесет вклад в обретение Палестиной заслуженного статуса на международной арене", - написал Дуран в соцсети X. По его словам, выступающие против атак Израиля на палестинцев в Газе и признавшие Палестину страны находятся на правильной стороне истории. Турция продолжит поддерживать создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, отметил Дуран. Представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик также заявил в соцсети X, что решение трех стран является мощным ответом "сети геноцида". Он отметил, что учреждение палестинского государства уже не является политическим вопросом, а касается гуманистических ценностей. Палестину до сегодняшнего дня признавали 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять стран, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции России, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20250921/palestina-2043363074.html

палестина

турция

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, палестина, турция, великобритания, кир стармер, эммануэль макрон, омер челик, оон