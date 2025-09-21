Рейтинг@Mail.ru
19:53 21.09.2025
Турция приветствует решение Британии, Канады и Австралии признать Палестину
в мире
палестина
турция
великобритания
кир стармер
эммануэль макрон
омер челик
оон
СТАМБУЛ, 21 сен - РИА Новости. Турция приветствует решение Великобритании, Канады и Австралии признать палестинское государство и надеется, что это придаст ряду других государств смелости поступить аналогично, заявил глава управления по коммуникациям при администрации президента Турции Бурханнетин Дуран. В воскресенье премьер Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии и Канады. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона передавало, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США. "Мы приветствуем решение Великобритании, Канады и Австралии признать палестинское государство. Этот шаг является четким проявлением желания соблюдать международное право и универсальные ценности человечества... Мы верим, что это событие придаст смелости другим странам и внесет вклад в обретение Палестиной заслуженного статуса на международной арене", - написал Дуран в соцсети X. По его словам, выступающие против атак Израиля на палестинцев в Газе и признавшие Палестину страны находятся на правильной стороне истории. Турция продолжит поддерживать создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, отметил Дуран. Представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик также заявил в соцсети X, что решение трех стран является мощным ответом "сети геноцида". Он отметил, что учреждение палестинского государства уже не является политическим вопросом, а касается гуманистических ценностей. Палестину до сегодняшнего дня признавали 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять стран, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции России, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
в мире, палестина, турция, великобритания, кир стармер, эммануэль макрон, омер челик, оон
В мире, Палестина, Турция, Великобритания, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Омер Челик, ООН
Флаг Турции
Флаг Турции. Архивное фото
СТАМБУЛ, 21 сен - РИА Новости. Турция приветствует решение Великобритании, Канады и Австралии признать палестинское государство и надеется, что это придаст ряду других государств смелости поступить аналогично, заявил глава управления по коммуникациям при администрации президента Турции Бурханнетин Дуран.
В воскресенье премьер Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии и Канады. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона передавало, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США.
"Мы приветствуем решение Великобритании, Канады и Австралии признать палестинское государство. Этот шаг является четким проявлением желания соблюдать международное право и универсальные ценности человечества... Мы верим, что это событие придаст смелости другим странам и внесет вклад в обретение Палестиной заслуженного статуса на международной арене", - написал Дуран в соцсети X.
По его словам, выступающие против атак Израиля на палестинцев в Газе и признавшие Палестину страны находятся на правильной стороне истории. Турция продолжит поддерживать создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, отметил Дуран.
Представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик также заявил в соцсети X, что решение трех стран является мощным ответом "сети геноцида". Он отметил, что учреждение палестинского государства уже не является политическим вопросом, а касается гуманистических ценностей.
Палестину до сегодняшнего дня признавали 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять стран, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
Согласно позиции России, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Флаги Палестины - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
В МИД Палестины прокомментировали признание страны рядом западных стран
Вчера, 16:53
 
