Турция приветствует решение Британии, Канады и Австралии признать Палестину
Турция надеется, что все больше стран осмелятся признать Палестину
Флаг Турции. Архивное фото
СТАМБУЛ, 21 сен - РИА Новости. Турция приветствует решение Великобритании, Канады и Австралии признать палестинское государство и надеется, что это придаст ряду других государств смелости поступить аналогично, заявил глава управления по коммуникациям при администрации президента Турции Бурханнетин Дуран.
В воскресенье премьер Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии и Канады. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона передавало, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США.
"Мы приветствуем решение Великобритании, Канады и Австралии признать палестинское государство. Этот шаг является четким проявлением желания соблюдать международное право и универсальные ценности человечества... Мы верим, что это событие придаст смелости другим странам и внесет вклад в обретение Палестиной заслуженного статуса на международной арене", - написал Дуран в соцсети X.
По его словам, выступающие против атак Израиля на палестинцев в Газе и признавшие Палестину страны находятся на правильной стороне истории. Турция продолжит поддерживать создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, отметил Дуран.
Представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик также заявил в соцсети X, что решение трех стран является мощным ответом "сети геноцида". Он отметил, что учреждение палестинского государства уже не является политическим вопросом, а касается гуманистических ценностей.
Согласно позиции России, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.