Озеля переизбрали руководителем крупнейшей турецкой оппозиционной партии
Озеля переизбрали руководителем Народно-республиканской партии Турции
Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции (CHP) Озгюр Озель.
СТАМБУЛ, 21 сен - РИА Новости. Участники конгресса крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Турции в воскресенье большинством голосов переизбрали Озгюра Озеля руководителем партии.
В воскресенье в Анкаре состоялся внеочередной 22-й конгресс партии. Основной темой съезда стали выборы нового руководителя.
В голосовании приняли участие 917 делегатов, 82 бюллетеня признаны недействительными, 835 делегатов проголосовали за переизбрание Озеля, следует из трансляции конгресса.
По мнению экспертов, данное голосование позволит "нейтрализовать" угрозу, возникшую в связи с судебным процессом, касающимся отмены результатов конгресса партии, состоявшегося в 2023 году. В понедельник суд в Анкаре перенес на 24 октября рассмотрение данного дела.
Иск был подан бывшим членом партии Лютфю Савашем и рядом других исключенных из партии политиков, требовавших признать недействительными результаты конгресса, состоявшегося в ноябре 2023 года - тогда Озель был избран новым лидером партии. Эксперты предрекают несколько вариантов исхода судебного процесса, один из них - аннулирование результатов конгресса и возвращение в руководство партии экс-главы CHP Кемаля Кылычдароглу. При этом сам Кылычдароглу неоднократно уклонялся от ответа на вопрос, готов ли он в этом случае возглавить партию. Озель в свою очередь заявлял, что рассчитывает, что Кылычдароглу не станет выполнять решение суда.
Кылычдароглу не принял участие в нынешнем конгрессе, как и назначенный судом руководителем стамбульского отделения партии Гюрсель Текин.
Протестные акции состоялись в начале сентября в связи с эскалацией ситуации со стамбульским отделением оппозиционной Народно-республиканской партии, где возникли стычки между оппозиционерами и полицией. Второго сентября 45-й суд Стамбула постановил признать недействительными результаты конгресса стамбульского отделения CHP, проведенного осенью 2023 года, в качестве меры предосторожности руководитель отделения Озгюр Челик и другие члены руководства отстранены от должности. Партия вывела из своих рядов Гюрселя Текина, назначенного судом временным управляющим CHP. Текин смог войти в здание стамбульского отделения партии с помощью полиции, применившей слезоточивый газ. После этого партия решила использовать другое здание в качестве своего штаба.