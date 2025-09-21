https://ria.ru/20250921/turtsija-2043337814.html

Озеля переизбрали руководителем крупнейшей турецкой оппозиционной партии

СТАМБУЛ, 21 сен - РИА Новости. Участники конгресса крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Турции в воскресенье большинством голосов переизбрали Озгюра Озеля руководителем партии. В воскресенье в Анкаре состоялся внеочередной 22-й конгресс партии. Основной темой съезда стали выборы нового руководителя. В голосовании приняли участие 917 делегатов, 82 бюллетеня признаны недействительными, 835 делегатов проголосовали за переизбрание Озеля, следует из трансляции конгресса. По мнению экспертов, данное голосование позволит "нейтрализовать" угрозу, возникшую в связи с судебным процессом, касающимся отмены результатов конгресса партии, состоявшегося в 2023 году. В понедельник суд в Анкаре перенес на 24 октября рассмотрение данного дела. Иск был подан бывшим членом партии Лютфю Савашем и рядом других исключенных из партии политиков, требовавших признать недействительными результаты конгресса, состоявшегося в ноябре 2023 года - тогда Озель был избран новым лидером партии. Эксперты предрекают несколько вариантов исхода судебного процесса, один из них - аннулирование результатов конгресса и возвращение в руководство партии экс-главы CHP Кемаля Кылычдароглу. При этом сам Кылычдароглу неоднократно уклонялся от ответа на вопрос, готов ли он в этом случае возглавить партию. Озель в свою очередь заявлял, что рассчитывает, что Кылычдароглу не станет выполнять решение суда. Кылычдароглу не принял участие в нынешнем конгрессе, как и назначенный судом руководителем стамбульского отделения партии Гюрсель Текин. Протестные акции состоялись в начале сентября в связи с эскалацией ситуации со стамбульским отделением оппозиционной Народно-республиканской партии, где возникли стычки между оппозиционерами и полицией. Второго сентября 45-й суд Стамбула постановил признать недействительными результаты конгресса стамбульского отделения CHP, проведенного осенью 2023 года, в качестве меры предосторожности руководитель отделения Озгюр Челик и другие члены руководства отстранены от должности. Партия вывела из своих рядов Гюрселя Текина, назначенного судом временным управляющим CHP. Текин смог войти в здание стамбульского отделения партии с помощью полиции, применившей слезоточивый газ. После этого партия решила использовать другое здание в качестве своего штаба.

