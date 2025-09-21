Рейтинг@Mail.ru
Режиссер Умаров хотел бы поработать в Турции - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:20 21.09.2025
https://ria.ru/20250921/turtsija-2043290603.html
Режиссер Умаров хотел бы поработать в Турции
Режиссер Умаров хотел бы поработать в Турции - РИА Новости, 21.09.2025
Режиссер Умаров хотел бы поработать в Турции
Режиссер фильма "Пророк. История Александра Пушкина" Феликс Умаров рассказал РИА Новости, что хотел бы поработать в Турции, для него есть достойные сюжеты. РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T08:20:00+03:00
2025-09-21T08:20:00+03:00
культура
турция
стамбул
россия
александр пушкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137520/82/1375208247_0:138:2000:1263_1920x0_80_0_0_acac43e66319177ef118a5a12ece922e.jpg
СТАМБУЛ, 21 сен - РИА Новости. Режиссер фильма "Пророк. История Александра Пушкина" Феликс Умаров рассказал РИА Новости, что хотел бы поработать в Турции, для него есть достойные сюжеты. "Что касается Турции — мне бы, конечно, хотелось здесь поработать. Это удивительная страна, прошедшая через разные эпохи и сохранившая множество историй, достойных экранизации", - рассказал режиссер. Умаров представил фильм в среду в Стамбуле на премьерном показе, организованном при содействии генконсульства РФ. Картина демонстрируется с 19 сентября в 94 кинотеатрах по всей Турции, в том числе в Стамбуле, Анталье и ряде других городов, сообщили ранее РИА Новости в компании Kunay Film.
https://ria.ru/20250320/veterany-2006161795.html
турция
стамбул
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137520/82/1375208247_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_6329c3dd1769dc0aac765213b33237e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, стамбул, россия, александр пушкин
Культура, Турция, Стамбул, Россия, Александр Пушкин
Режиссер Умаров хотел бы поработать в Турции

Режиссер фильма «Пророк. История Пушкина» Умаров хочет поработать в Турции

© Fotolia / Matyas RehakВид на Анкару, Турция
Вид на Анкару, Турция - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© Fotolia / Matyas Rehak
Вид на Анкару, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 21 сен - РИА Новости. Режиссер фильма "Пророк. История Александра Пушкина" Феликс Умаров рассказал РИА Новости, что хотел бы поработать в Турции, для него есть достойные сюжеты.
"Что касается Турции — мне бы, конечно, хотелось здесь поработать. Это удивительная страна, прошедшая через разные эпохи и сохранившая множество историй, достойных экранизации", - рассказал режиссер.
Умаров представил фильм в среду в Стамбуле на премьерном показе, организованном при содействии генконсульства РФ.
Картина демонстрируется с 19 сентября в 94 кинотеатрах по всей Турции, в том числе в Стамбуле, Анталье и ряде других городов, сообщили ранее РИА Новости в компании Kunay Film.
Кадр из сериала Великолепный век - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
"Ветераны России" потребовали запретить показ турецких сериалов
20 марта, 12:26
 
КультураТурцияСтамбулРоссияАлександр Пушкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала