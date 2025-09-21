https://ria.ru/20250921/turtsija-2043290603.html
Режиссер Умаров хотел бы поработать в Турции
2025-09-21T08:20:00+03:00
культура
турция
стамбул
россия
александр пушкин
СТАМБУЛ, 21 сен - РИА Новости. Режиссер фильма "Пророк. История Александра Пушкина" Феликс Умаров рассказал РИА Новости, что хотел бы поработать в Турции, для него есть достойные сюжеты. "Что касается Турции — мне бы, конечно, хотелось здесь поработать. Это удивительная страна, прошедшая через разные эпохи и сохранившая множество историй, достойных экранизации", - рассказал режиссер. Умаров представил фильм в среду в Стамбуле на премьерном показе, организованном при содействии генконсульства РФ. Картина демонстрируется с 19 сентября в 94 кинотеатрах по всей Турции, в том числе в Стамбуле, Анталье и ряде других городов, сообщили ранее РИА Новости в компании Kunay Film.
