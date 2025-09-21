https://ria.ru/20250921/turtsija-2043290603.html

Режиссер Умаров хотел бы поработать в Турции

Режиссер Умаров хотел бы поработать в Турции - РИА Новости, 21.09.2025

Режиссер Умаров хотел бы поработать в Турции

Режиссер фильма "Пророк. История Александра Пушкина" Феликс Умаров рассказал РИА Новости, что хотел бы поработать в Турции, для него есть достойные сюжеты. РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T08:20:00+03:00

2025-09-21T08:20:00+03:00

2025-09-21T08:20:00+03:00

культура

турция

стамбул

россия

александр пушкин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/137520/82/1375208247_0:138:2000:1263_1920x0_80_0_0_acac43e66319177ef118a5a12ece922e.jpg

СТАМБУЛ, 21 сен - РИА Новости. Режиссер фильма "Пророк. История Александра Пушкина" Феликс Умаров рассказал РИА Новости, что хотел бы поработать в Турции, для него есть достойные сюжеты. "Что касается Турции — мне бы, конечно, хотелось здесь поработать. Это удивительная страна, прошедшая через разные эпохи и сохранившая множество историй, достойных экранизации", - рассказал режиссер. Умаров представил фильм в среду в Стамбуле на премьерном показе, организованном при содействии генконсульства РФ. Картина демонстрируется с 19 сентября в 94 кинотеатрах по всей Турции, в том числе в Стамбуле, Анталье и ряде других городов, сообщили ранее РИА Новости в компании Kunay Film.

https://ria.ru/20250320/veterany-2006161795.html

турция

стамбул

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

турция, стамбул, россия, александр пушкин