В Госдуме заявили о массовой стелсфляции в магазинах
01:09 21.09.2025 (обновлено: 10:31 21.09.2025)
В Госдуме заявили о массовой стелсфляции в магазинах
борис чернышов (депутат)
госдума рф
лдпр
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Россияне стали жертвой двойной тактики производителей – "шринкфляции" и "скимпфляции", которые вместе формируют феномен "стелсфляции", заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) со ссылкой на исследование, проведенное его командой.Отмечается, что "скимпфляцией" принято называть явление, когда производитель заменяет дорогие ингредиенты на более бюджетные, а "шринкфляцией" — скрытое повышение цен через сокращение производителем массы или объема товара при сохранении или незначительном росте его стоимости. "Стелсфляция" же является комплексом этих тактик. "Результаты нашего исследования красноречиво свидетельствуют: россияне стали жертвой двойной тактики производителей – "шринкфляции" и "скимпфляции", которые вместе формируют феномен "стелсфляции", — сказал Чернышов. Вице-спикер Госдумы отметил, что граждане ясно видят проблему. По его мнению, их обманывают, подсовывая товар худшего качества по старой цене. "Если сокращение упаковки еще можно было отследить, то изменение рецептуры в сторону удешевления – это скрытая и коварная форма инфляции. Мы были одними из первых, кто забил тревогу о шринкфляции, и сейчас вновь обязаны обратить внимание регуляторов на эту новую уловку рынка. Необходимо усилить контроль за качеством продукции", — подчеркнул парламентарий. Согласно результатам исследования, абсолютное большинство граждан — 92% опрошенных — так или иначе заметили сокращение объема или веса привычных товаров, а 91% респондентов столкнулись с ситуацией, когда продукт изменил вкус, консистенцию или показался менее качественным. При этом подавляющее большинство россиян, 81%, напрямую связывают это с тем, что производитель начал экономить.
борис чернышов (депутат), госдума рф, лдпр
Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, ЛДПР
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Россияне стали жертвой двойной тактики производителей – "шринкфляции" и "скимпфляции", которые вместе формируют феномен "стелсфляции", заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) со ссылкой на исследование, проведенное его командой.
Отмечается, что "скимпфляцией" принято называть явление, когда производитель заменяет дорогие ингредиенты на более бюджетные, а "шринкфляцией" — скрытое повышение цен через сокращение производителем массы или объема товара при сохранении или незначительном росте его стоимости. "Стелсфляция" же является комплексом этих тактик.
"Результаты нашего исследования красноречиво свидетельствуют: россияне стали жертвой двойной тактики производителей – "шринкфляции" и "скимпфляции", которые вместе формируют феномен "стелсфляции", — сказал Чернышов.
Вице-спикер Госдумы отметил, что граждане ясно видят проблему. По его мнению, их обманывают, подсовывая товар худшего качества по старой цене.
"Если сокращение упаковки еще можно было отследить, то изменение рецептуры в сторону удешевления – это скрытая и коварная форма инфляции. Мы были одними из первых, кто забил тревогу о шринкфляции, и сейчас вновь обязаны обратить внимание регуляторов на эту новую уловку рынка. Необходимо усилить контроль за качеством продукции", — подчеркнул парламентарий.
Согласно результатам исследования, абсолютное большинство граждан — 92% опрошенных — так или иначе заметили сокращение объема или веса привычных товаров, а 91% респондентов столкнулись с ситуацией, когда продукт изменил вкус, консистенцию или показался менее качественным. При этом подавляющее большинство россиян, 81%, напрямую связывают это с тем, что производитель начал экономить.
Борис Чернышов (депутат)Госдума РФЛДПР
 
 
