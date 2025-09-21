https://ria.ru/20250921/tseny-2043275033.html

В Госдуме заявили о массовой стелсфляции в магазинах

В Госдуме заявили о массовой стелсфляции в магазинах - РИА Новости, 21.09.2025

В Госдуме заявили о массовой стелсфляции в магазинах

Россияне стали жертвой двойной тактики производителей – "шринкфляции" и "скимпфляции", которые вместе формируют феномен "стелсфляции", заявил РИА Новости... РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T01:09:00+03:00

2025-09-21T01:09:00+03:00

2025-09-21T10:31:00+03:00

борис чернышов (депутат)

госдума рф

лдпр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005476807_225:433:3096:2048_1920x0_80_0_0_869d81fa249c0916b92eb1da10b6a730.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Россияне стали жертвой двойной тактики производителей – "шринкфляции" и "скимпфляции", которые вместе формируют феномен "стелсфляции", заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) со ссылкой на исследование, проведенное его командой.Отмечается, что "скимпфляцией" принято называть явление, когда производитель заменяет дорогие ингредиенты на более бюджетные, а "шринкфляцией" — скрытое повышение цен через сокращение производителем массы или объема товара при сохранении или незначительном росте его стоимости. "Стелсфляция" же является комплексом этих тактик. "Результаты нашего исследования красноречиво свидетельствуют: россияне стали жертвой двойной тактики производителей – "шринкфляции" и "скимпфляции", которые вместе формируют феномен "стелсфляции", — сказал Чернышов. Вице-спикер Госдумы отметил, что граждане ясно видят проблему. По его мнению, их обманывают, подсовывая товар худшего качества по старой цене. "Если сокращение упаковки еще можно было отследить, то изменение рецептуры в сторону удешевления – это скрытая и коварная форма инфляции. Мы были одними из первых, кто забил тревогу о шринкфляции, и сейчас вновь обязаны обратить внимание регуляторов на эту новую уловку рынка. Необходимо усилить контроль за качеством продукции", — подчеркнул парламентарий. Согласно результатам исследования, абсолютное большинство граждан — 92% опрошенных — так или иначе заметили сокращение объема или веса привычных товаров, а 91% респондентов столкнулись с ситуацией, когда продукт изменил вкус, консистенцию или показался менее качественным. При этом подавляющее большинство россиян, 81%, напрямую связывают это с тем, что производитель начал экономить.

https://ria.ru/20250920/mironov-2043120340.html

https://ria.ru/20250807/proekt-2033960108.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

борис чернышов (депутат), госдума рф, лдпр