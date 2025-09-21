Келлог заявил о разногласиях с Трампом по Украине

https://ria.ru/20250921/tramp-2043384575.html
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Спецпосланник американского президента Кит Келлог в интервью The Telegraph заявил о своих разногласиях с Дональдом Трампом по плану завершения конфликта на Украине."Без прекращения огня очень трудно достичь мира. <…> Трамп предпочитает сначала начать мирные переговоры. Я бы предпочел сначала прекращение огня", — сказал он.Келлог также добавил, что "Трамп пытается дать дипломатии все шансы".В четверг глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова искать компромиссы по урегулированию на Украине при условии, что ее законные интересы в сфере безопасности будут обеспечены.Ранее 1 сентября президент России Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что для долгосрочного урегулирования украинского конфликта должны быть устранены первопричины кризиса.
