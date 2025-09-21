Рейтинг@Mail.ru
Келлог заявил о разногласиях с Трампом по Украине
Специальная военная операция на Украине
 
19:54 21.09.2025
Келлог заявил о разногласиях с Трампом по Украине
Келлог заявил о разногласиях с Трампом по Украине
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
москва
дональд трамп
кит келлог
сергей лавров
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Спецпосланник американского президента Кит Келлог в интервью The Telegraph заявил о своих разногласиях с Дональдом Трампом по плану завершения конфликта на Украине."Без прекращения огня очень трудно достичь мира. &lt;…&gt; Трамп предпочитает сначала начать мирные переговоры. Я бы предпочел сначала прекращение огня", — сказал он.Келлог также добавил, что "Трамп пытается дать дипломатии все шансы".В четверг глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова искать компромиссы по урегулированию на Украине при условии, что ее законные интересы в сфере безопасности будут обеспечены.Ранее 1 сентября президент России Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что для долгосрочного урегулирования украинского конфликта должны быть устранены первопричины кризиса.
украина
россия
москва
сша
в мире, украина, россия, москва, дональд трамп, кит келлог, сергей лавров, сша, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, Дональд Трамп, Кит Келлог, Сергей Лавров, США, Владимир Путин
Келлог: Трамп хочет мирного соглашения по Украине, достичь которого сложно

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Спецпосланник американского президента Кит Келлог в интервью The Telegraph заявил о своих разногласиях с Дональдом Трампом по плану завершения конфликта на Украине.
"Без прекращения огня очень трудно достичь мира. <…> Трамп предпочитает сначала начать мирные переговоры. Я бы предпочел сначала прекращение огня", — сказал он.
Трамп заявил о большой вражде между Путиным и Зеленским
Вчера, 19:36
Келлог также добавил, что "Трамп пытается дать дипломатии все шансы".
В четверг глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова искать компромиссы по урегулированию на Украине при условии, что ее законные интересы в сфере безопасности будут обеспечены.
Ранее 1 сентября президент России Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что для долгосрочного урегулирования украинского конфликта должны быть устранены первопричины кризиса.
Трамп вновь призвал Европу прекратить покупать нефть у России
Вчера, 08:03
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
