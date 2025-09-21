https://ria.ru/20250921/tramp-2043382895.html

Трамп заявил о большой вражде между Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским сохраняется "очень существенная" вражда. РИА Новости, 21.09.2025

ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским сохраняется "очень существенная" вражда. "Мне нужно разобраться с (конфликтом - ред.) России и Украины. Это ужасно. Вражда между Путиным и Зеленским очень велика. Много вражды", - заявил он в интервью телеканалу Fox News. Ранее Трамп уже выступал с утверждениями о том, что между Путиным и Зеленским "много ненависти". Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров. Президенты РФ и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита объявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором указал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского.

