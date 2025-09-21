Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о большой вражде между Путиным и Зеленским
Специальная военная операция на Украине
 
19:36 21.09.2025
Трамп заявил о большой вражде между Путиным и Зеленским
Трамп заявил о большой вражде между Путиным и Зеленским - РИА Новости, 21.09.2025
Трамп заявил о большой вражде между Путиным и Зеленским
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским сохраняется "очень существенная" вражда. РИА Новости, 21.09.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским сохраняется "очень существенная" вражда. "Мне нужно разобраться с (конфликтом - ред.) России и Украины. Это ужасно. Вражда между Путиным и Зеленским очень велика. Много вражды", - заявил он в интервью телеканалу Fox News. Ранее Трамп уже выступал с утверждениями о том, что между Путиным и Зеленским "много ненависти". Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров. Президенты РФ и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита объявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором указал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского.
россия
украина
сша
в мире, россия, украина, сша, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Трамп заявил о большой вражде между Путиным и Зеленским

Трамп заявил, что между Путиным и Зеленским существует существенная вражда

ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским сохраняется "очень существенная" вражда.
"Мне нужно разобраться с (конфликтом - ред.) России и Украины. Это ужасно. Вражда между Путиным и Зеленским очень велика. Много вражды", - заявил он в интервью телеканалу Fox News.
Ранее Трамп уже выступал с утверждениями о том, что между Путиным и Зеленским "много ненависти".
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Президенты РФ и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита объявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором указал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Трамп заявил, что намерен говорить на ГА ООН о "хорошем и плохом"
Вчера, 19:05
 
