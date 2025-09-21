Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что намерен говорить на ГА ООН о "хорошем и плохом" - РИА Новости, 21.09.2025
19:05 21.09.2025
Трамп заявил, что намерен говорить на ГА ООН о "хорошем и плохом"
в мире
сша
нью-йорк (город)
украина
дональд трамп
генеральная ассамблея оон
оон
ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках своего предстоящего выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке 23 сентября намерен говорить о "хорошем и плохом", включая международные конфликты и их урегулирование. "Я буду выступать с речью и говорить о хорошем и о плохом. У нас было семь войн, которые мы урегулировали. Я урегулировал семь. У меня осталось еще одна или две", - сообщил Трамп в интервью телеканалу Fox News. Глава Белого дома, в частности, упомянул конфликт на Украине и боевые действия в секторе Газа. При этом Трамп выразил уверенность в том, что именно Генассамблея ООН станет главным событием следующей недели.
в мире, сша, нью-йорк (город), украина, дональд трамп, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, США, Нью-Йорк (город), Украина, Дональд Трамп, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках своего предстоящего выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке 23 сентября намерен говорить о "хорошем и плохом", включая международные конфликты и их урегулирование.
"Я буду выступать с речью и говорить о хорошем и о плохом. У нас было семь войн, которые мы урегулировали. Я урегулировал семь. У меня осталось еще одна или две", - сообщил Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Глава Белого дома, в частности, упомянул конфликт на Украине и боевые действия в секторе Газа.
При этом Трамп выразил уверенность в том, что именно Генассамблея ООН станет главным событием следующей недели.
Трамп назвал ситуацию в секторе Газа настоящей катастрофой
