https://ria.ru/20250921/tramp-2043379363.html

Трамп заявил, что намерен говорить на ГА ООН о "хорошем и плохом"

Трамп заявил, что намерен говорить на ГА ООН о "хорошем и плохом" - РИА Новости, 21.09.2025

Трамп заявил, что намерен говорить на ГА ООН о "хорошем и плохом"

Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках своего предстоящего выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке 23 сентября намерен говорить о "хорошем и... РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T19:05:00+03:00

2025-09-21T19:05:00+03:00

2025-09-21T19:05:00+03:00

в мире

сша

нью-йорк (город)

украина

дональд трамп

генеральная ассамблея оон

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036976450_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_79b14fb065e7c3225d24f47fb81c76b3.jpg

ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках своего предстоящего выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке 23 сентября намерен говорить о "хорошем и плохом", включая международные конфликты и их урегулирование. "Я буду выступать с речью и говорить о хорошем и о плохом. У нас было семь войн, которые мы урегулировали. Я урегулировал семь. У меня осталось еще одна или две", - сообщил Трамп в интервью телеканалу Fox News. Глава Белого дома, в частности, упомянул конфликт на Украине и боевые действия в секторе Газа. При этом Трамп выразил уверенность в том, что именно Генассамблея ООН станет главным событием следующей недели.

https://ria.ru/20250921/tramp-2043375558.html

сша

нью-йорк (город)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, нью-йорк (город), украина, дональд трамп, генеральная ассамблея оон, оон