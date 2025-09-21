https://ria.ru/20250921/tramp-2043379363.html
Трамп заявил, что намерен говорить на ГА ООН о "хорошем и плохом"
Трамп заявил, что намерен говорить на ГА ООН о "хорошем и плохом" - РИА Новости, 21.09.2025
Трамп заявил, что намерен говорить на ГА ООН о "хорошем и плохом"
Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках своего предстоящего выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке 23 сентября намерен говорить о "хорошем и... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T19:05:00+03:00
2025-09-21T19:05:00+03:00
2025-09-21T19:05:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
украина
дональд трамп
генеральная ассамблея оон
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036976450_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_79b14fb065e7c3225d24f47fb81c76b3.jpg
ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках своего предстоящего выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке 23 сентября намерен говорить о "хорошем и плохом", включая международные конфликты и их урегулирование. "Я буду выступать с речью и говорить о хорошем и о плохом. У нас было семь войн, которые мы урегулировали. Я урегулировал семь. У меня осталось еще одна или две", - сообщил Трамп в интервью телеканалу Fox News. Глава Белого дома, в частности, упомянул конфликт на Украине и боевые действия в секторе Газа. При этом Трамп выразил уверенность в том, что именно Генассамблея ООН станет главным событием следующей недели.
https://ria.ru/20250921/tramp-2043375558.html
сша
нью-йорк (город)
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036976450_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_4ce819e5669c8a249cc76e17236388ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, нью-йорк (город), украина, дональд трамп, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, США, Нью-Йорк (город), Украина, Дональд Трамп, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Трамп заявил, что намерен говорить на ГА ООН о "хорошем и плохом"
Трамп заявил, что на Генассамблее ООН намерен говорить о хорошем и плохом