Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о готовности США помочь Польше - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 21.09.2025 (обновлено: 22:55 21.09.2025)
https://ria.ru/20250921/tramp-2043377728.html
Трамп заявил о готовности США помочь Польше
Трамп заявил о готовности США помочь Польше - РИА Новости, 21.09.2025
Трамп заявил о готовности США помочь Польше
Президент США Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, мог ли бы он оказать поддержку Польше и прибалтийским странам в случае эскалации... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T18:48:00+03:00
2025-09-21T22:55:00+03:00
в мире
эстония
россия
москва
владимир путин
дональд трамп
нато
миг-31
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042010479_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c600164e6a1ebc8ac1bc92d720c26f97.jpg
ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, мог ли бы он оказать поддержку Польше и прибалтийским странам в случае эскалации отношений с Россией."Да, я бы помог", — сказал Трамп.Глава Белого дома также сообщил, что его проинформировали о заявлениях Эстонии про якобы инцидент с российскими самолетами, совершавшими плановый перелет на аэродром в Калининградскую область. Эстония ранее бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ сообщало, что три российских истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло.Трамп накануне сообщил, что ему скоро проведут брифинг по этому вопросу. В воскресенье он заявил журналистам, что его проинформировали о ситуации, и добавил, что ему это "не нравится".В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы под предлогом "сдерживания российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны — участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250921/polsha-2042971272.html
https://ria.ru/20250921/vsu-2043246099.html
эстония
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042010479_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_71ce5c35d82f4ac49f796a935f964006.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, россия, москва, владимир путин, дональд трамп, нато, миг-31, такер карлсон
В мире, Эстония, Россия, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп, НАТО, МиГ-31, Такер Карлсон
Трамп заявил о готовности США помочь Польше

Трамп заявил о готовности помочь Польше и Прибалтике в случае эскалации с РФ

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, мог ли бы он оказать поддержку Польше и прибалтийским странам в случае эскалации отношений с Россией.
"Да, я бы помог", — сказал Трамп.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Польша становится пророссийской страной
Вчера, 08:00
Глава Белого дома также сообщил, что его проинформировали о заявлениях Эстонии про якобы инцидент с российскими самолетами, совершавшими плановый перелет на аэродром в Калининградскую область.
Эстония ранее бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ сообщало, что три российских истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло.
Трамп накануне сообщил, что ему скоро проведут брифинг по этому вопросу. В воскресенье он заявил журналистам, что его проинформировали о ситуации, и добавил, что ему это "не нравится".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы под предлогом "сдерживания российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны — участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Россия надорвалась: Европа убедилась, что ВСУ теперь дойдут до Москвы
Вчера, 08:00
 
В миреЭстонияРоссияМоскваВладимир ПутинДональд ТрампНАТОМиГ-31Такер Карлсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала