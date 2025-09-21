https://ria.ru/20250921/tramp-2043377728.html

Трамп заявил о готовности США помочь Польше

21.09.2025

ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, мог ли бы он оказать поддержку Польше и прибалтийским странам в случае эскалации отношений с Россией."Да, я бы помог", — сказал Трамп.Глава Белого дома также сообщил, что его проинформировали о заявлениях Эстонии про якобы инцидент с российскими самолетами, совершавшими плановый перелет на аэродром в Калининградскую область. Эстония ранее бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ сообщало, что три российских истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло.Трамп накануне сообщил, что ему скоро проведут брифинг по этому вопросу. В воскресенье он заявил журналистам, что его проинформировали о ситуации, и добавил, что ему это "не нравится".В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы под предлогом "сдерживания российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны — участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

