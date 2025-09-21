https://ria.ru/20250921/tramp-2043375558.html
Трамп назвал ситуацию в секторе Газа настоящей катастрофой
Трамп назвал ситуацию в секторе Газа настоящей катастрофой - РИА Новости, 21.09.2025
Трамп назвал ситуацию в секторе Газа настоящей катастрофой
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает ситуацию в секторе Газа "настоящей катастрофой", с которой нужно разобраться. РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T18:24:00+03:00
2025-09-21T18:24:00+03:00
2025-09-21T19:00:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает ситуацию в секторе Газа "настоящей катастрофой", с которой нужно разобраться. "Конечно же, Газа - это настоящая катастрофа. Мы должны разобраться с этим", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
