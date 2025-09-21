Трамп поздравил Пашиняна с Днем независимости Армении
Трамп пообещал укреплять связи между Арменией и Азербайджаном
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ЕРЕВАН, 21 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в поздравительном послании армянскому премьеру Николу Пашиняну с Днем независимости пообещал работать над укреплением связей между двумя странами.
"Крепкие связи между нашими народами и общие ценности продолжают оставаться основой прочной дружбы между нашими странами. Мы продолжим укреплять эти связи через наше стратегическое партнерство, которое усилит оба государства и создаст новые возможности для сотрудничества в таких важных сферах, как энергетика, искусственный интеллект, технологии и транзитная инфраструктура", - говорится в послании Трампа, опубликованном на сайте армянского кабмина.
Американский президент заявил также, что для него было большой честью принимать Пашиняна 8 августа в Вашингтоне, "чтобы вместе отметить достижение на пути к миру".
"Мы рассчитываем раскрыть весь потенциал вашего прекрасного видения Армении как "Перекрестка мира", а также "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP). Они будут символизировать нашу взаимную приверженность и создадут реальные экономические преимущества", - отмечается в послании.
В начале августа по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.