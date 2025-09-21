https://ria.ru/20250921/tramp-2043322659.html

Песков допустил, что Трампу в Британии рассказывали об усилении санкций

2025-09-21T12:34:00+03:00

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что американскому лидеру Дональду Трампу в ходе его визита в Великобританию много рассказывали об их планах дальше оказывать давление на Россию и идти по пути усиления санкций."Наверное, в Британии президенту Трампу много рассказывали об их планах дальше оказывать давление на Россию, дальше идти по пути усиления санкций, незаконных санкций, дальше идти по пути подавления России во всем и вся", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

