Трамп вновь призвал Европу прекратить покупать нефть у России - РИА Новости, 21.09.2025
08:03 21.09.2025
https://ria.ru/20250921/tramp-2043289665.html
Трамп вновь призвал Европу прекратить покупать нефть у России
Президент США Дональд Трамп возобновил свой призыв к европейским странам прекратить покупать нефть у России на фоне украинского конфликта. РИА Новости, 21.09.2025
в мире
россия
сша
москва
дональд трамп
нато
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп возобновил свой призыв к европейским странам прекратить покупать нефть у России на фоне украинского конфликта. В начале недели Трамп перед вылетом в Великобританию уже призывал европейские страны перестать покупать нефть из России. "Европейцы покупают нефть у России - этого же не должно было быть, верно?" - приводит слова Трампа с выступления на мероприятии в Вирджинии агентство Блумберг. Трамп также предложил постоянному представителю США при НАТО Мэттью Уитакеру усилить давление на Европу в этом вопросе. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
россия
сша
москва
в мире, россия, сша, москва, дональд трамп, нато
В мире, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, НАТО
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп возобновил свой призыв к европейским странам прекратить покупать нефть у России на фоне украинского конфликта.
В начале недели Трамп перед вылетом в Великобританию уже призывал европейские страны перестать покупать нефть из России.
"Европейцы покупают нефть у России - этого же не должно было быть, верно?" - приводит слова Трампа с выступления на мероприятии в Вирджинии агентство Блумберг.
Трамп также предложил постоянному представителю США при НАТО Мэттью Уитакеру усилить давление на Европу в этом вопросе.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
