Трамп рассказал о планах на Генассамблее ООН в Нью-Йорке

Трамп рассказал о планах на Генассамблее ООН в Нью-Йорке

2025-09-21T03:18:00+03:00

2025-09-21T03:18:00+03:00

2025-09-21T03:23:00+03:00

ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что на предстоящей неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке намеревается встретиться с лидерами 20 государств."Я встречусь со множеством лидеров в ООН, вероятно, с 20. Все хотят встретиться, но я всего один, так что мы встретимся всего с несколькими", - сказал президент журналистам.Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генассамблея ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров.

