Трамп рассказал о планах на Генассамблее ООН в Нью-Йорке
03:18 21.09.2025
Трамп рассказал о планах на Генассамблее ООН в Нью-Йорке
ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что на предстоящей неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке намеревается встретиться с лидерами 20 государств."Я встречусь со множеством лидеров в ООН, вероятно, с 20. Все хотят встретиться, но я всего один, так что мы встретимся всего с несколькими", - сказал президент журналистам.Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генассамблея ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров.
ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что на предстоящей неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке намеревается встретиться с лидерами 20 государств.
"Я встречусь со множеством лидеров в ООН, вероятно, с 20. Все хотят встретиться, но я всего один, так что мы встретимся всего с несколькими", - сказал президент журналистам.
Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генассамблея ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров.
Заголовок открываемого материала