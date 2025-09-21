https://ria.ru/20250921/tramp-2043281116.html
Трамп рассказал о планах на Генассамблее ООН в Нью-Йорке
Трамп рассказал о планах на Генассамблее ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 21.09.2025
Трамп рассказал о планах на Генассамблее ООН в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп заявил, что на предстоящей неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке намеревается встретиться с лидерами 20... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T03:18:00+03:00
2025-09-21T03:18:00+03:00
2025-09-21T03:23:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
россия
сергей лавров
дональд трамп
генеральная ассамблея оон
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036335469_0:0:2420:1361_1920x0_80_0_0_3424c99e00f32cb6b9bbc4d39ab31d2f.jpg
ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что на предстоящей неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке намеревается встретиться с лидерами 20 государств."Я встречусь со множеством лидеров в ООН, вероятно, с 20. Все хотят встретиться, но я всего один, так что мы встретимся всего с несколькими", - сказал президент журналистам.Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генассамблея ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров.
https://ria.ru/20250921/brazilija-2043280901.html
сша
нью-йорк (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036335469_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_6eef3fe16d89cd870952bf726914a5bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, нью-йорк (город), россия, сергей лавров, дональд трамп, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, США, Нью-Йорк (город), Россия, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Трамп рассказал о планах на Генассамблее ООН в Нью-Йорке
Трамп заявил, что планирует встретиться с 20 лидерами на ГА ООН в Нью-Йорке