Трамп потребовал от Афганистана немедленно передать США базу Баграм
03:06 21.09.2025 (обновлено: 03:13 21.09.2025)
Трамп потребовал от Афганистана немедленно передать США базу Баграм
Американский президент Дональд Трамп заявил, что ждет от властей Афганистана немедленной передачи авиабазы Баграм под контроль США. РИА Новости, 21.09.2025
ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что ждет от властей Афганистана немедленной передачи авиабазы Баграм под контроль США.Ранее Трамп пригрозил Афганистану "плохими" последствиями в случае отказа передать Баграм под контроль США."Мы сейчас ведем переговоры с Афганистаном и хотим вернуть ее (базу - ред.). И мы хотим вернуть ее как можно скорее, немедленно", - сказал президент журналистам на мероприятии в штате Вирджиния.
ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что ждет от властей Афганистана немедленной передачи авиабазы Баграм под контроль США.
Ранее Трамп пригрозил Афганистану "плохими" последствиями в случае отказа передать Баграм под контроль США.
"Мы сейчас ведем переговоры с Афганистаном и хотим вернуть ее (базу - ред.). И мы хотим вернуть ее как можно скорее, немедленно", - сказал президент журналистам на мероприятии в штате Вирджиния.
В МИД Афганистана заявили о невозможности военного присутствия США
