Трамп потребовал от Афганистана немедленно передать США базу Баграм
Трамп потребовал от Афганистана немедленно передать США базу Баграм
2025-09-21T03:06:00+03:00
в мире
афганистан
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что ждет от властей Афганистана немедленной передачи авиабазы Баграм под контроль США.Ранее Трамп пригрозил Афганистану "плохими" последствиями в случае отказа передать Баграм под контроль США."Мы сейчас ведем переговоры с Афганистаном и хотим вернуть ее (базу - ред.). И мы хотим вернуть ее как можно скорее, немедленно", - сказал президент журналистам на мероприятии в штате Вирджиния.
