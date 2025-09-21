https://ria.ru/20250921/tramp-2043273554.html
Трамп выступил с угрозами в адрес Афганистана
Трамп выступил с угрозами в адрес Афганистана - РИА Новости, 21.09.2025
Трамп выступил с угрозами в адрес Афганистана
Американский президент Дональд Трамп пригрозил плохими последствиями Афганистану в случае отказа передать США базу Баграм. РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T00:44:00+03:00
2025-09-21T00:44:00+03:00
2025-09-21T00:44:00+03:00
в мире
афганистан
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042796079_0:240:2001:1365_1920x0_80_0_0_d2c980d0ea6cf84bc97f405ddc1ad709.jpg
ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп пригрозил плохими последствиями Афганистану в случае отказа передать США базу Баграм."Если Афганистан не вернет авиабазу Баграм тем, кто ее построил - Соединенным Штатам Америки, - то произойдут плохие вещи", - написал глава Белого дома в социальной сети Truth Social.
https://ria.ru/20250919/afganistan-2042905249.html
афганистан
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042796079_0:52:2001:1552_1920x0_80_0_0_a676cd89dfe70931b8186c05850fd261.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, сша, дональд трамп
В мире, Афганистан, США, Дональд Трамп
Трамп выступил с угрозами в адрес Афганистана
Трамп пригрозил Афганистану последствиями в случае отказа передать США Баграм