Трамп выступил с угрозами в адрес Афганистана

Трамп выступил с угрозами в адрес Афганистана

Американский президент Дональд Трамп пригрозил плохими последствиями Афганистану в случае отказа передать США базу Баграм. РИА Новости, 21.09.2025

ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп пригрозил плохими последствиями Афганистану в случае отказа передать США базу Баграм."Если Афганистан не вернет авиабазу Баграм тем, кто ее построил - Соединенным Штатам Америки, - то произойдут плохие вещи", - написал глава Белого дома в социальной сети Truth Social.

