Рейтинг@Mail.ru
Трамп посетит траурные мероприятия по убийству Кирка - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:11 21.09.2025 (обновлено: 00:12 21.09.2025)
https://ria.ru/20250921/tramp-2043271615.html
Трамп посетит траурные мероприятия по убийству Кирка
Трамп посетит траурные мероприятия по убийству Кирка - РИА Новости, 21.09.2025
Трамп посетит траурные мероприятия по убийству Кирка
Президент США Дональд Трамп посетит траурные мероприятия в Аризоне по убитому консервативному активисту Чарли Кирку. РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T00:11:00+03:00
2025-09-21T00:12:00+03:00
в мире
сша
украина
аризона
дональд трамп
чарли кирк
роберт кеннеди
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041110690_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ebe42f5542ce0ec0c882eacc6d075d3f.jpg
ФИНИКС (Аризона, США), 21 сен – РИА Новости, Сергей Попов. Президент США Дональд Трамп посетит траурные мероприятия в Аризоне по убитому консервативному активисту Чарли Кирку. Американские власти обещают меры безопасности высочайшего уровня, будет привлечена Секретная служба и количество правоохранителей как на Супербоуле. Президент Трамп на подобных массовых мероприятиях защищен от публики пуленепробиваемым стеклом. Прощание с Кирком пройдет на футбольном стадионе в Финиксе, штат Аризона. Тело туда из Юты, где произошло убийство активиста, доставил вице-президент Джей Ди Вэнс. Обвинение в преступлении предъявлено 22-летнему Тайлеру Робинсону, прокуратура планирует требовать для него смертной казни. Он сам сдался шерифу, на судебном слушании был в жилете, предотвращающем самоубийство. Власти считают, что Робинсон радикализировался в последнее время на почве "левых" идей, он жил с трансгендером* и спорил с отцом, которому нравился Трамп. Власти Юты сравнили убийство активиста с чередой политических атак конца 1960-х, когда были убиты Джон и Роберт Кеннеди и Мартин Лютер Кинг. Напряжение между представителями двух партии на фоне трагедии растет. В связи с реакцией на заявления отдельных известных личностей на преступление встают вопросы цензуры. Пошутивший на тему убийства Кирка в эфире сверхпопулярный телеведущий Джимми Киммел лишился места работы, а в СМИ бьют тревогу о том, оправданы ли последствия с точки зрения свободы слова, первостепенную важность которой пропагандируют США. Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
https://ria.ru/20250920/kirk-2043228571.html
https://ria.ru/20250920/kirk-2043158767.html
сша
украина
аризона
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041110690_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_7e4587f41b624f2e4a5a33f212de5c21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, аризона, дональд трамп, чарли кирк, роберт кеннеди, центральное разведывательное управление (цру), убийство американского политика чарли кирка
В мире, США, Украина, Аризона, Дональд Трамп, Чарли Кирк, Роберт Кеннеди, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Убийство американского политика Чарли Кирка
Трамп посетит траурные мероприятия по убийству Кирка

Трамп посетит траурные мероприятия в Аризоне по убийству активиста Кирка

© AP Photo / Ross D. FranklinЧарли Кирк
Чарли Кирк - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© AP Photo / Ross D. Franklin
Чарли Кирк. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ФИНИКС (Аризона, США), 21 сен – РИА Новости, Сергей Попов. Президент США Дональд Трамп посетит траурные мероприятия в Аризоне по убитому консервативному активисту Чарли Кирку.
Американские власти обещают меры безопасности высочайшего уровня, будет привлечена Секретная служба и количество правоохранителей как на Супербоуле. Президент Трамп на подобных массовых мероприятиях защищен от публики пуленепробиваемым стеклом.
Люди зажигают свечи в память о Чарли Кирке в Ореме, штат Юта - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Над стадионом, где пройдет панихида по Кирку, установят беспилотную зону
Вчера, 19:16
Прощание с Кирком пройдет на футбольном стадионе в Финиксе, штат Аризона. Тело туда из Юты, где произошло убийство активиста, доставил вице-президент Джей Ди Вэнс.
Обвинение в преступлении предъявлено 22-летнему Тайлеру Робинсону, прокуратура планирует требовать для него смертной казни. Он сам сдался шерифу, на судебном слушании был в жилете, предотвращающем самоубийство. Власти считают, что Робинсон радикализировался в последнее время на почве "левых" идей, он жил с трансгендером* и спорил с отцом, которому нравился Трамп.
Власти Юты сравнили убийство активиста с чередой политических атак конца 1960-х, когда были убиты Джон и Роберт Кеннеди и Мартин Лютер Кинг. Напряжение между представителями двух партии на фоне трагедии растет. В связи с реакцией на заявления отдельных известных личностей на преступление встают вопросы цензуры. Пошутивший на тему убийства Кирка в эфире сверхпопулярный телеведущий Джимми Киммел лишился места работы, а в СМИ бьют тревогу о том, оправданы ли последствия с точки зрения свободы слова, первостепенную важность которой пропагандируют США.
Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
Чарли Кирк - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
СМИ узнали, из какого оружия мог быть убит Кирк
Вчера, 12:27
 
В миреСШАУкраинаАризонаДональд ТрампЧарли КиркРоберт КеннедиЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Убийство американского политика Чарли Кирка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала