Трамп посетит траурные мероприятия по убийству Кирка
Трамп посетит траурные мероприятия в Аризоне по убийству активиста Кирка
© AP Photo / Ross D. FranklinЧарли Кирк
© AP Photo / Ross D. Franklin
Чарли Кирк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ФИНИКС (Аризона, США), 21 сен – РИА Новости, Сергей Попов. Президент США Дональд Трамп посетит траурные мероприятия в Аризоне по убитому консервативному активисту Чарли Кирку.
Американские власти обещают меры безопасности высочайшего уровня, будет привлечена Секретная служба и количество правоохранителей как на Супербоуле. Президент Трамп на подобных массовых мероприятиях защищен от публики пуленепробиваемым стеклом.
Обвинение в преступлении предъявлено 22-летнему Тайлеру Робинсону, прокуратура планирует требовать для него смертной казни. Он сам сдался шерифу, на судебном слушании был в жилете, предотвращающем самоубийство. Власти считают, что Робинсон радикализировался в последнее время на почве "левых" идей, он жил с трансгендером* и спорил с отцом, которому нравился Трамп.
Власти Юты сравнили убийство активиста с чередой политических атак конца 1960-х, когда были убиты Джон и Роберт Кеннеди и Мартин Лютер Кинг. Напряжение между представителями двух партии на фоне трагедии растет. В связи с реакцией на заявления отдельных известных личностей на преступление встают вопросы цензуры. Пошутивший на тему убийства Кирка в эфире сверхпопулярный телеведущий Джимми Киммел лишился места работы, а в СМИ бьют тревогу о том, оправданы ли последствия с точки зрения свободы слова, первостепенную важность которой пропагандируют США.
Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
СМИ узнали, из какого оружия мог быть убит Кирк
Вчера, 12:27