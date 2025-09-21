https://ria.ru/20250921/tramp-2043271615.html

Трамп посетит траурные мероприятия по убийству Кирка

Трамп посетит траурные мероприятия по убийству Кирка - РИА Новости, 21.09.2025

Трамп посетит траурные мероприятия по убийству Кирка

Президент США Дональд Трамп посетит траурные мероприятия в Аризоне по убитому консервативному активисту Чарли Кирку. РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T00:11:00+03:00

2025-09-21T00:11:00+03:00

2025-09-21T00:12:00+03:00

в мире

сша

украина

аризона

дональд трамп

чарли кирк

роберт кеннеди

центральное разведывательное управление (цру)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041110690_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ebe42f5542ce0ec0c882eacc6d075d3f.jpg

ФИНИКС (Аризона, США), 21 сен – РИА Новости, Сергей Попов. Президент США Дональд Трамп посетит траурные мероприятия в Аризоне по убитому консервативному активисту Чарли Кирку. Американские власти обещают меры безопасности высочайшего уровня, будет привлечена Секретная служба и количество правоохранителей как на Супербоуле. Президент Трамп на подобных массовых мероприятиях защищен от публики пуленепробиваемым стеклом. Прощание с Кирком пройдет на футбольном стадионе в Финиксе, штат Аризона. Тело туда из Юты, где произошло убийство активиста, доставил вице-президент Джей Ди Вэнс. Обвинение в преступлении предъявлено 22-летнему Тайлеру Робинсону, прокуратура планирует требовать для него смертной казни. Он сам сдался шерифу, на судебном слушании был в жилете, предотвращающем самоубийство. Власти считают, что Робинсон радикализировался в последнее время на почве "левых" идей, он жил с трансгендером* и спорил с отцом, которому нравился Трамп. Власти Юты сравнили убийство активиста с чередой политических атак конца 1960-х, когда были убиты Джон и Роберт Кеннеди и Мартин Лютер Кинг. Напряжение между представителями двух партии на фоне трагедии растет. В связи с реакцией на заявления отдельных известных личностей на преступление встают вопросы цензуры. Пошутивший на тему убийства Кирка в эфире сверхпопулярный телеведущий Джимми Киммел лишился места работы, а в СМИ бьют тревогу о том, оправданы ли последствия с точки зрения свободы слова, первостепенную важность которой пропагандируют США. Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

https://ria.ru/20250920/kirk-2043228571.html

https://ria.ru/20250920/kirk-2043158767.html

сша

украина

аризона

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, аризона, дональд трамп, чарли кирк, роберт кеннеди, центральное разведывательное управление (цру), убийство американского политика чарли кирка