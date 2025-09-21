Рейтинг@Mail.ru
Осужденный за финансирование терроризма попросился ближе к родственникам - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:57 21.09.2025 (обновлено: 07:41 21.09.2025)
https://ria.ru/20250921/terrorizm-2043284766.html
Осужденный за финансирование терроризма попросился ближе к родственникам
Осужденный за финансирование терроризма попросился ближе к родственникам - РИА Новости, 21.09.2025
Осужденный за финансирование терроризма попросился ближе к родственникам
Осужденный на 13 лет лишения свободы за финансирование терроризма Динар Ахияретдинов попросился из колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в Татарстан,... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T05:57:00+03:00
2025-09-21T07:41:00+03:00
происшествия
россия
казань
самара
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155178/00/1551780064_0:167:2994:1851_1920x0_80_0_0_906d060ec3d55aa63fd4eec1a371b2e3.jpg
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Осужденный на 13 лет лишения свободы за финансирование терроризма Динар Ахияретдинов попросился из колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в Татарстан, поближе к родственникам, однако суд в этом требовании отказал, уточнив, что связь с близкими он и так поддерживает – перепиской и телефонными разговорами, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Центральный окружной военный суд в Самаре в июне 2023 года приговорил к 13 годам лишения свободы 32-летнего Динара Ахияретдинова, жителя поселка Высокая Гора, что под Казанью. Осудили его по статье о содействии террористической деятельности. Задержали фигуранта еще в апреле 2022 года. По данным управления ФСБ России по Республике Татарстан, Ахияретдинов незаконно пересылал деньги на счета ДАИШ* и "Хайят Тахрир аш-Шам"*. С 2021 года до момента задержания он отправил запрещенным группировкам более 30 тысяч рублей. По версии следствия, деньги были направлены на вооружение и материальные ресурсы для ведения боевых действий в Сирии. Свою вину он полностью признал. Судя по судебным материалам, Ахияретдинов подал иск о переводе из ИК-8 в Лабытнанги, более известной как колония "Белый медведь", где он находится с мая 2025 года, в исправительное учреждение того же вида в Казань – поближе к месту жительства родственников. В исковом заявлении отмечалось, что колония находится на значительном удалении от его близких, что "препятствует осуществлению прав". В июне мать Ахияретдинова уже писала обращение о переводе сына в Татарстан "для поддержания родственных связей с детьми", однако в этом ей было отказано. Как следует из решения, суд также не нашел оснований в удовлетворении требований осужденного. "Удаленность ИК-8 от места проживания близких родственников осужденного не свидетельствует о создании ему препятствий для поддержания связи с семьей. Судом установлено, что Ахияретдинов в полной мере поддерживает социально-полезные связи путем переписки, телефонных переговоров и получения посылок от родственников. Суд в удовлетворении административного искового заявления отказал", – говорится в материалах. В документе подчеркивается, что в иске нет данных о наличии обстоятельств, препятствующих Ахияретдинову отбывать наказание в ИК-8, с заявлениями об угрозе жизни или об обеспечении личной безопасности он не обращался, а по состоянию здоровья может и далее находиться в колонии на Ямале.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250920/obvinenie-2043227329.html
https://ria.ru/20250912/terrorizm-2041355324.html
россия
казань
самара
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155178/00/1551780064_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_ea00fcaa537157a2cffcadaf83f88f43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, казань, самара, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Казань, Самара, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Осужденный за финансирование терроризма попросился ближе к родственникам

Суд отказал в переводе осужденному за финансирование терроризма Ахияретдинову

© РИА Новости / Евгений БиятовЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Осужденный на 13 лет лишения свободы за финансирование терроризма Динар Ахияретдинов попросился из колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в Татарстан, поближе к родственникам, однако суд в этом требовании отказал, уточнив, что связь с близкими он и так поддерживает – перепиской и телефонными разговорами, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Центральный окружной военный суд в Самаре в июне 2023 года приговорил к 13 годам лишения свободы 32-летнего Динара Ахияретдинова, жителя поселка Высокая Гора, что под Казанью. Осудили его по статье о содействии террористической деятельности.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Экс-сотрудницу "Жилищника" обвинили в финансировании "Артподготовки"*
Вчера, 19:04
Задержали фигуранта еще в апреле 2022 года. По данным управления ФСБ России по Республике Татарстан, Ахияретдинов незаконно пересылал деньги на счета ДАИШ* и "Хайят Тахрир аш-Шам"*. С 2021 года до момента задержания он отправил запрещенным группировкам более 30 тысяч рублей. По версии следствия, деньги были направлены на вооружение и материальные ресурсы для ведения боевых действий в Сирии. Свою вину он полностью признал.
Судя по судебным материалам, Ахияретдинов подал иск о переводе из ИК-8 в Лабытнанги, более известной как колония "Белый медведь", где он находится с мая 2025 года, в исправительное учреждение того же вида в Казань – поближе к месту жительства родственников. В исковом заявлении отмечалось, что колония находится на значительном удалении от его близких, что "препятствует осуществлению прав". В июне мать Ахияретдинова уже писала обращение о переводе сына в Татарстан "для поддержания родственных связей с детьми", однако в этом ей было отказано.
Как следует из решения, суд также не нашел оснований в удовлетворении требований осужденного.
"Удаленность ИК-8 от места проживания близких родственников осужденного не свидетельствует о создании ему препятствий для поддержания связи с семьей. Судом установлено, что Ахияретдинов в полной мере поддерживает социально-полезные связи путем переписки, телефонных переговоров и получения посылок от родственников. Суд в удовлетворении административного искового заявления отказал", – говорится в материалах.
В документе подчеркивается, что в иске нет данных о наличии обстоятельств, препятствующих Ахияретдинову отбывать наказание в ИК-8, с заявлениями об угрозе жизни или об обеспечении личной безопасности он не обращался, а по состоянию здоровья может и далее находиться в колонии на Ямале.
* Запрещенная в России террористическая организация
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Жителя Красноярска задержали по подозрению в финансировании терроризма
12 сентября, 08:03
 
ПроисшествияРоссияКазаньСамараФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала