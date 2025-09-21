Осужденный за финансирование терроризма попросился ближе к родственникам
Суд отказал в переводе осужденному за финансирование терроризма Ахияретдинову
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Осужденный на 13 лет лишения свободы за финансирование терроризма Динар Ахияретдинов попросился из колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в Татарстан, поближе к родственникам, однако суд в этом требовании отказал, уточнив, что связь с близкими он и так поддерживает – перепиской и телефонными разговорами, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Задержали фигуранта еще в апреле 2022 года. По данным управления ФСБ России по Республике Татарстан, Ахияретдинов незаконно пересылал деньги на счета ДАИШ* и "Хайят Тахрир аш-Шам"*. С 2021 года до момента задержания он отправил запрещенным группировкам более 30 тысяч рублей. По версии следствия, деньги были направлены на вооружение и материальные ресурсы для ведения боевых действий в Сирии. Свою вину он полностью признал.
Судя по судебным материалам, Ахияретдинов подал иск о переводе из ИК-8 в Лабытнанги, более известной как колония "Белый медведь", где он находится с мая 2025 года, в исправительное учреждение того же вида в Казань – поближе к месту жительства родственников. В исковом заявлении отмечалось, что колония находится на значительном удалении от его близких, что "препятствует осуществлению прав". В июне мать Ахияретдинова уже писала обращение о переводе сына в Татарстан "для поддержания родственных связей с детьми", однако в этом ей было отказано.
Как следует из решения, суд также не нашел оснований в удовлетворении требований осужденного.
"Удаленность ИК-8 от места проживания близких родственников осужденного не свидетельствует о создании ему препятствий для поддержания связи с семьей. Судом установлено, что Ахияретдинов в полной мере поддерживает социально-полезные связи путем переписки, телефонных переговоров и получения посылок от родственников. Суд в удовлетворении административного искового заявления отказал", – говорится в материалах.
В документе подчеркивается, что в иске нет данных о наличии обстоятельств, препятствующих Ахияретдинову отбывать наказание в ИК-8, с заявлениями об угрозе жизни или об обеспечении личной безопасности он не обращался, а по состоянию здоровья может и далее находиться в колонии на Ямале.
* Запрещенная в России террористическая организация
