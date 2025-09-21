Рейтинг@Mail.ru
23:02 21.09.2025 (обновлено: 23:08 21.09.2025)
Опубликованы телефоны для информации о поступивших из Фороса пациентах
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Опубликованы телефоны для информации о пациентах, поступивших из поселка Форос на южном берегу Крыма, сообщает в воскресенье пресс-служба Ялтинского многопрофильного медицинского центра ФМБА России.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что около 15 человек пострадали в результате удара вражеских БПЛА на южном берегу Крыма, под удар попали санаторий "Форос" и здание школы в поселке. Есть и погибшие, их число уточняется."Узнать о нахождении на лечении пациентов, которые поступили 21.09.2025 г. из посёлка Форос, можно по телефонам: +79785023927, +73654260331", - говорится в сообщении.
форос, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), республика крым, россия, сергей аксенов (политик)
Форос, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Республика Крым, Россия, Сергей Аксенов (политик)
Автомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Опубликованы телефоны для информации о пациентах, поступивших из поселка Форос на южном берегу Крыма, сообщает в воскресенье пресс-служба Ялтинского многопрофильного медицинского центра ФМБА России.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что около 15 человек пострадали в результате удара вражеских БПЛА на южном берегу Крыма, под удар попали санаторий "Форос" и здание школы в поселке. Есть и погибшие, их число уточняется.
«

"Узнать о нахождении на лечении пациентов, которые поступили 21.09.2025 г. из посёлка Форос, можно по телефонам: +79785023927, +73654260331", - говорится в сообщении.

При атаке дронов ВСУ на Крым погибли два человека
Форос, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Республика Крым, Россия, Сергей Аксенов (политик)
 
 
