Опубликованы телефоны для информации о поступивших из Фороса пациентах

2025-09-21T23:02:00+03:00
2025-09-21T23:02:00+03:00
2025-09-21T23:08:00+03:00
форос
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
республика крым
россия
сергей аксенов (политик)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Опубликованы телефоны для информации о пациентах, поступивших из поселка Форос на южном берегу Крыма, сообщает в воскресенье пресс-служба Ялтинского многопрофильного медицинского центра ФМБА России.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что около 15 человек пострадали в результате удара вражеских БПЛА на южном берегу Крыма, под удар попали санаторий "Форос" и здание школы в поселке. Есть и погибшие, их число уточняется."Узнать о нахождении на лечении пациентов, которые поступили 21.09.2025 г. из посёлка Форос, можно по телефонам: +79785023927, +73654260331", - говорится в сообщении.
форос
республика крым
россия
Форос, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Республика Крым, Россия, Сергей Аксенов (политик)
