Боец обнаружил танк Abrams под Херсоном

Боец обнаружил танк Abrams под Херсоном

2025-09-21T01:24:00+03:00

2025-09-21T01:24:00+03:00

2025-09-21T05:40:00+03:00

ГЕНИЧЕСК, 21 сен – РИА Новости. Расчет ударных беспилотников "Молния-2" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" во время доразведки обнаружил под Херсоном украинский танк М1 "Абрамс" производства США, сообщил РИА Новости оператор БПЛА позывным "Дамбер". "Наши ребята, анпэшники (АНП – артиллерийский наблюдательный пункт. — Прим. Ред.), это разведчики коптерные, сообщили, что по ним идет огневое воздействие. После чего мы обнаружили, что, возможно, по ним работает танк. Когда мы полетели на доразведку и увидели танк, это был "Абрамс". Это редкость. Они появляются очень-очень редко здесь", — сказал РИА Новости боец с позывным "Дамбер".По словам военного, тяжелая бронированная техника ВСУ появляется под Херсоном и вообще на правобережье Днепра крайне редко в связи с тем, что практически немедленно уничтожается огневыми средствами ВС России."На нашем направлении чаще всего это пункты управления, живая сила и орудия. То есть, техники тяжелой, как таковой, у нас уже здесь стало в разы меньше", — пояснил агентству оператор БПЛА с позывным "Казак".

