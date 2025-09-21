https://ria.ru/20250921/svo-2043385300.html

В Херсоне прогремели взрывы

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в конце августа сообщал, что российские войска освободили 76% территории Херсонской области.

