В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T20:03:00+03:00
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в конце августа сообщал, что российские войска освободили 76% территории Херсонской области.
