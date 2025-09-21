https://ria.ru/20250921/svo-2043382539.html

Балицкий сообщил о 14 пострадавших при атаке ВСУ на Запорожскую область

Балицкий сообщил о 14 пострадавших при атаке ВСУ на Запорожскую область - РИА Новости, 21.09.2025

Балицкий сообщил о 14 пострадавших при атаке ВСУ на Запорожскую область

Пострадавшими в результате атки ВСУ на Запорожскую область в общей сложности стали 14 человек, в том числе годовалый ребенок, один мужчина скончался, сообщил... РИА Новости, 21.09.2025

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пострадавшими в результате атки ВСУ на Запорожскую область в общей сложности стали 14 человек, в том числе годовалый ребенок, один мужчина скончался, сообщил губернатор Евгений Балицкий. "Всего после атаки артиллерии ВСУ на Васильевский муниципальный округ пострадало 14 человек, в том числе годовалый ребенок, о котором сообщалось ранее. К сожалению, один мужчина от полученных ранений скончался в больнице", - написал он в Telegram-канале. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что им будет оказана всесторонняя помощь и поддержка.

