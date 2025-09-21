https://ria.ru/20250921/svo-2043382539.html
Балицкий сообщил о 14 пострадавших при атаке ВСУ на Запорожскую область
Балицкий сообщил о 14 пострадавших при атаке ВСУ на Запорожскую область
2025-09-21T19:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пострадавшими в результате атки ВСУ на Запорожскую область в общей сложности стали 14 человек, в том числе годовалый ребенок, один мужчина скончался, сообщил губернатор Евгений Балицкий. "Всего после атаки артиллерии ВСУ на Васильевский муниципальный округ пострадало 14 человек, в том числе годовалый ребенок, о котором сообщалось ранее. К сожалению, один мужчина от полученных ранений скончался в больнице", - написал он в Telegram-канале. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что им будет оказана всесторонняя помощь и поддержка.
запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
