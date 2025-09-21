Рейтинг@Mail.ru
Балицкий сообщил о 14 пострадавших при атаке ВСУ на Запорожскую область
19:33 21.09.2025
Балицкий сообщил о 14 пострадавших при атаке ВСУ на Запорожскую область
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пострадавшими в результате атки ВСУ на Запорожскую область в общей сложности стали 14 человек, в том числе годовалый ребенок, один мужчина скончался, сообщил губернатор Евгений Балицкий. "Всего после атаки артиллерии ВСУ на Васильевский муниципальный округ пострадало 14 человек, в том числе годовалый ребенок, о котором сообщалось ранее. К сожалению, один мужчина от полученных ранений скончался в больнице", - написал он в Telegram-канале. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что им будет оказана всесторонняя помощь и поддержка.
происшествия, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
Балицкий сообщил о 14 пострадавших при атаке ВСУ на Запорожскую область

Балицкий: при атаке ВСУ на Васильевский округ пострадали 14 человек

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкПоврежденный жилой дом на улице Театральной в Васильевке Запорожской области после массированного обстрела со стороны ВСУ
Поврежденный жилой дом на улице Театральной в Васильевке Запорожской области после массированного обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Поврежденный жилой дом на улице Театральной в Васильевке Запорожской области после массированного обстрела со стороны ВСУ
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пострадавшими в результате атки ВСУ на Запорожскую область в общей сложности стали 14 человек, в том числе годовалый ребенок, один мужчина скончался, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Всего после атаки артиллерии ВСУ на Васильевский муниципальный округ пострадало 14 человек, в том числе годовалый ребенок, о котором сообщалось ранее. К сожалению, один мужчина от полученных ранений скончался в больнице", - написал он в Telegram-канале.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что им будет оказана всесторонняя помощь и поддержка.
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
WSJ сообщила о "ночном кошмаре" ВСУ из-за России
Специальная военная операция на Украине
 
 
