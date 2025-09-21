https://ria.ru/20250921/svo-2043321601.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр" - РИА Новости, 21.09.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
ВСУ за сутки потеряли до 45 военных в зоне действий российской группировки войск "Днепр", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T12:16:00+03:00
2025-09-21T12:16:00+03:00
2025-09-21T12:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040368822_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e87a358b0baedaa431e273fc9f8c83e.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 45 военных в зоне действий российской группировки войск "Днепр", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Тягинка, Никольское Херсонской области, Степногорск и Степовое Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства."Уничтожено до 45 украинских военнослужащих, девять автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040368822_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_90ff3c944b7802c0b4497b667b617899.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 45 боевиков в зоне действия войск "Днепр"