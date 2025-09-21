https://ria.ru/20250921/svo-2043321601.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 45 военных в зоне действий российской группировки войск "Днепр", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Тягинка, Никольское Херсонской области, Степногорск и Степовое Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства."Уничтожено до 45 украинских военнослужащих, девять автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы", - отмечает МО РФ.

