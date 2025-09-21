Рейтинг@Mail.ru
Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера ВСУ - РИА Новости, 21.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 21.09.2025 (обновлено: 12:20 21.09.2025)
Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера ВСУ
Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера ВСУ
специальная военная операция на украине
россия
черное море
вооруженные силы украины
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Черноморский флот в северо-западной части Черного моря уничтожил два безэкипажных катера противника, сообщило Минобороны РФ в воскресенье."Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера противника", - говорится в сообщении.
россия, черное море, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Черное море, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Черноморского флота
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий Черноморского флота. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Черноморский флот в северо-западной части Черного моря уничтожил два безэкипажных катера противника, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.
"Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера противника", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
