Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера ВСУ

Черноморский флот в северо-западной части Черного моря уничтожил два безэкипажных катера противника, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. РИА Новости, 21.09.2025

специальная военная операция на украине

россия

черное море

вооруженные силы украины

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Черноморский флот в северо-западной части Черного моря уничтожил два безэкипажных катера противника, сообщило Минобороны РФ в воскресенье."Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера противника", - говорится в сообщении.

