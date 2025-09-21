https://ria.ru/20250921/svo-2043321090.html

Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО

Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск, Пристин, Нечволодовка Харьковской области, Кировск, Шандриголово, Дробышево, Дроновка, Крымки и Ямполь в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили свыше 225 военнослужащих, боевая бронированная машина Senator канадского производства, 16 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены 10 станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

