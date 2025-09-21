https://ria.ru/20250921/svo-2043321090.html
Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 21.09.2025
Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T12:13:00+03:00
2025-09-21T12:13:00+03:00
2025-09-21T12:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041496421_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cc48fef3cb2d79f003bcf95c0c76e123.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск, Пристин, Нечволодовка Харьковской области, Кировск, Шандриголово, Дробышево, Дроновка, Крымки и Ямполь в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили свыше 225 военнослужащих, боевая бронированная машина Senator канадского производства, 16 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены 10 станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041496421_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d55699b41b712d5ef156ab52c509e348.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Харьковская область
Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 225 боевиков в зоне действия войск "Запад"