ВСУ перебросили под Волчанск подразделения с Черниговского направления - РИА Новости, 21.09.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:36 21.09.2025
ВСУ перебросили под Волчанск подразделения с Черниговского направления
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. ВСУ перебросили подразделения с черниговского направления под Волчанск (Харьковская область) из-за боязни дальнейшей утраты позиций, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "С целью не допустить дальнейшей утраты позиций командование ВСУ дополнительно перебросило подразделения 2-го батальона 144-й отдельной механизированной бригады с черниговского направления под Волчанск", - сказал собеседник агентства. Начальник Генштаба ВС РФ - командующий Объединенной группировкой войск (сил), генерал армии Валерий Герасимов 30 августа заявил, что на территории Харьковской области ведутся боевые действия по улучшению положения дел на волчанском и липцовском направлениях, город Купянск почти полностью заблокирован.
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. ВСУ перебросили подразделения с черниговского направления под Волчанск (Харьковская область) из-за боязни дальнейшей утраты позиций, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"С целью не допустить дальнейшей утраты позиций командование ВСУ дополнительно перебросило подразделения 2-го батальона 144-й отдельной механизированной бригады с черниговского направления под Волчанск", - сказал собеседник агентства.
Начальник Генштаба ВС РФ - командующий Объединенной группировкой войск (сил), генерал армии Валерий Герасимов 30 августа заявил, что на территории Харьковской области ведутся боевые действия по улучшению положения дел на волчанском и липцовском направлениях, город Купянск почти полностью заблокирован.
