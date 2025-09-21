https://ria.ru/20250921/svo-2043286003.html
ВСУ перебросили под Волчанск подразделения с Черниговского направления
ВСУ перебросили под Волчанск подразделения с Черниговского направления
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. ВСУ перебросили подразделения с черниговского направления под Волчанск (Харьковская область) из-за боязни дальнейшей утраты позиций, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "С целью не допустить дальнейшей утраты позиций командование ВСУ дополнительно перебросило подразделения 2-го батальона 144-й отдельной механизированной бригады с черниговского направления под Волчанск", - сказал собеседник агентства. Начальник Генштаба ВС РФ - командующий Объединенной группировкой войск (сил), генерал армии Валерий Герасимов 30 августа заявил, что на территории Харьковской области ведутся боевые действия по улучшению положения дел на волчанском и липцовском направлениях, город Купянск почти полностью заблокирован.
