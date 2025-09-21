Рейтинг@Mail.ru
Бывший начальник поста акцизной таможни ФТС отправился в зону СВО
04:51 21.09.2025 (обновлено: 04:52 21.09.2025)
Бывший начальник поста акцизной таможни ФТС отправился в зону СВО
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Бывший начальник акцизного специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни ФТС России Александр Алеев, осужденный за получение взятки, отправился в зону специальной военной операции, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. Ранее Никулинский суд Москвы обратил в доход государства 25 миллионов рублей Алеева по иску Генпрокуратуры. Он обжаловал решение, но суд приостановил рассмотрение его жалобы из-за участия в СВО. "Приостановлено - Участие ответчика в боевых действиях, выполнение задач в условиях чрезвычайного или военного положения", - следует из данных. Алеева арестовали в марте 2023 года, ему инкриминировали получение взятки. Генеральная прокуратура в декабре 2024 года сообщала, что Алеев и заместитель начальника транспортно-логистического отдела ЗАО "Терминал Зеленоград – М" Артем Бережной были признаны виновными соответственно в получении взятки и даче взятки. Алеева приговорили к 10 годам, Бережному дали 5 лет колонии. В суде установлено, что с 23 декабря 2022 года по 22 марта 2023 года Алеев совместно с заместителем начальника Центрального таможенного управления ФТС России – начальником службы федеральных таможенных доходов Александром Бегловым – получил 22 тысячи долларов США от ООО "Тракер" за ускорение процедур таможенного оформления товаров народного потребления и подакцизных автомобилей, перемещаемых через Обнинский таможенный пост Калужской таможни ЦТУ ФТС России. Кроме того, с 5 по 27 февраля 2023 года Алеев при посредничестве Беглова получил 891,5 тысячи рублей от Бережного за ускорение процедур таможенного оформления легковых автомобилей и иных подакцизных товаров, сообщали в Генпрокуратуре. Беглов ранее заключил досудебное соглашение и был осужден к 8 годам лишения свободы.
