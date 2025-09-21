https://ria.ru/20250921/sumy-2043305040.html
В Сумах прогремели взрывы
21.09.2025
В Сумах прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в воскресенье в Сумах на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.09.2025
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в воскресенье в Сумах на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Сумах слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области сигнал воздушной тревоги звучит около часа.
В Сумах прогремели взрывы
