В Ингушетии арестовали подозреваемого в двух убийствах
21:29 21.09.2025 (обновлено: 21:30 21.09.2025)
В Ингушетии арестовали подозреваемого в двух убийствах
В Ингушетии арестовали подозреваемого в двух убийствах
происшествия
назрань
республика ингушетия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
НАЛЬЧИК, 21 сен – РИА Новости. Суд в Ингушетии арестовал жителя Назрани, подозреваемого в совершении двух убийств, сообщило СУ СК РФ по региону. Ранее ведомство сообщало, что ночью 15 сентября неизвестный в салоне автомобиля, припаркованного около многоквартирного дома по проспекту Базоркина в Назрани, нанес множественные ножевые ранения местному жителю, от которых он скончался в больнице. Утром 18 сентября в Назрани неизвестный на территории домовладения по улице Гойгова нанес ножевое ранение в шею 58-летнему местному жителю, который скончался на месте. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье "Убийство" УК РФ. В субботу сообщалось, что по подозрению в совершении этих преступлений в Грозном задержали 37-летнего жителя Назрани. Он назвал причиной убийств личную неприязнь и заявил, что не раскаивается в совершенном. "Сегодня по ходатайству следствия в отношении фигуранта Магасским районным судом Республики Ингушетия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему планируется предъявить обвинение", - говорится в сообщении.
происшествия, назрань, республика ингушетия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Назрань, Республика Ингушетия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Руки в наручниках. Архивное фото
Следственные действия по делу об убийстве таксиста в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Появились детали убийства 12-летней давности, в котором сознался москвич
18 апреля, 20:49
 
