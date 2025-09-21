https://ria.ru/20250921/sud-2043394786.html

В Ингушетии арестовали подозреваемого в двух убийствах

В Ингушетии арестовали подозреваемого в двух убийствах - РИА Новости, 21.09.2025

В Ингушетии арестовали подозреваемого в двух убийствах

Суд в Ингушетии арестовал жителя Назрани, подозреваемого в совершении двух убийств, сообщило СУ СК РФ по региону. РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T21:29:00+03:00

2025-09-21T21:29:00+03:00

2025-09-21T21:30:00+03:00

происшествия

назрань

республика ингушетия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939158001_0:216:3067:1941_1920x0_80_0_0_aa0bd5bb327ab025d03dc3c0a546e7fb.jpg

НАЛЬЧИК, 21 сен – РИА Новости. Суд в Ингушетии арестовал жителя Назрани, подозреваемого в совершении двух убийств, сообщило СУ СК РФ по региону. Ранее ведомство сообщало, что ночью 15 сентября неизвестный в салоне автомобиля, припаркованного около многоквартирного дома по проспекту Базоркина в Назрани, нанес множественные ножевые ранения местному жителю, от которых он скончался в больнице. Утром 18 сентября в Назрани неизвестный на территории домовладения по улице Гойгова нанес ножевое ранение в шею 58-летнему местному жителю, который скончался на месте. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье "Убийство" УК РФ. В субботу сообщалось, что по подозрению в совершении этих преступлений в Грозном задержали 37-летнего жителя Назрани. Он назвал причиной убийств личную неприязнь и заявил, что не раскаивается в совершенном. "Сегодня по ходатайству следствия в отношении фигуранта Магасским районным судом Республики Ингушетия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему планируется предъявить обвинение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250418/ubiystvo-2012195761.html

назрань

республика ингушетия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, назрань, республика ингушетия, россия, следственный комитет россии (ск рф)