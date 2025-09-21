Рейтинг@Mail.ru
В Индиане во время стрельбы в ночном клубе погибли два человека - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:24 21.09.2025
https://ria.ru/20250921/strelba-2043381497.html
В Индиане во время стрельбы в ночном клубе погибли два человека
В Индиане во время стрельбы в ночном клубе погибли два человека - РИА Новости, 21.09.2025
В Индиане во время стрельбы в ночном клубе погибли два человека
Два человека погибли, пять пострадали в результате стрельбы, произошедшей в ночном клубе в штате Индиана в США, сообщает издание Newsweek. РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T19:24:00+03:00
2025-09-21T19:24:00+03:00
в мире
индиана
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148283/21/1482832172_0:94:4618:2692_1920x0_80_0_0_6925e9d034905d8bd4bac35de839b66a.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Два человека погибли, пять пострадали в результате стрельбы, произошедшей в ночном клубе в штате Индиана в США, сообщает издание Newsweek. "Два человека погибли, пять человек пострадали в результате стрельбы в ночном клубе в Индиане рано утром в воскресенье (по местному времени - ред.)", - пишет издание. Отмечается, что троих пострадавших доставили в больницу, еще один пострадавший с огнестрельным ранением добрался до медучреждения самостоятельно. Данных о подозреваемых, по информации Newsweek, на текущий момент не поступало. При этом со ссылкой на полицию сообщается, что стрельбе предшествовали беспорядки.
https://ria.ru/20250921/ssha-2043285055.html
индиана
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148283/21/1482832172_453:0:4165:2784_1920x0_80_0_0_c6fe6185ef7682f67759ee96759daeb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индиана, сша
В мире, Индиана, США
В Индиане во время стрельбы в ночном клубе погибли два человека

Newsweek: при стрельбе в ночном клубе в Индиане 2 человека погибли, 5 ранены

© AP Photo / Susan WalshСотрудники полиции в США
Сотрудники полиции в США - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Сотрудники полиции в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Два человека погибли, пять пострадали в результате стрельбы, произошедшей в ночном клубе в штате Индиана в США, сообщает издание Newsweek.
«
"Два человека погибли, пять человек пострадали в результате стрельбы в ночном клубе в Индиане рано утром в воскресенье (по местному времени - ред.)", - пишет издание.
Отмечается, что троих пострадавших доставили в больницу, еще один пострадавший с огнестрельным ранением добрался до медучреждения самостоятельно.
Данных о подозреваемых, по информации Newsweek, на текущий момент не поступало. При этом со ссылкой на полицию сообщается, что стрельбе предшествовали беспорядки.
Место преступления в США - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
В США "обезумевший" мужчина открыл стрельбу на свадьбе
Вчера, 06:03
 
В миреИндианаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала