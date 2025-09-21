https://ria.ru/20250921/strelba-2043381497.html
В Индиане во время стрельбы в ночном клубе погибли два человека
2025-09-21T19:24:00+03:00
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Два человека погибли, пять пострадали в результате стрельбы, произошедшей в ночном клубе в штате Индиана в США, сообщает издание Newsweek. "Два человека погибли, пять человек пострадали в результате стрельбы в ночном клубе в Индиане рано утром в воскресенье (по местному времени - ред.)", - пишет издание. Отмечается, что троих пострадавших доставили в больницу, еще один пострадавший с огнестрельным ранением добрался до медучреждения самостоятельно. Данных о подозреваемых, по информации Newsweek, на текущий момент не поступало. При этом со ссылкой на полицию сообщается, что стрельбе предшествовали беспорядки.
