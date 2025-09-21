https://ria.ru/20250921/strakh-2043335222.html
"Будет возвращать". На Западе рассказали, какой ход России пугает Европу
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Европейский союз хочет продолжать конфликт на Украине, чтобы не отдавать России ее замороженные активы, пишет кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X."Одна из главных причин, по которой Европа хочет продолжать этот конфликт, — желание избежать катастрофы, с которой она столкнется, когда Россия будет законно возвращать свои деньги", — указал он.Ситуация с российскими активамиПосле начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало, что с января по июль ЕС перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.В Москве не раз называли происходящее воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на деньги частных лиц, но и на государственные активы. В качестве ответной меры Россия ввела ограничения: средства иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
