https://ria.ru/20250921/sshp-2043407008.html

Владельцы билетов на панихиду по Кирку жалуются на организацию мероприятия

Владельцы билетов на панихиду по Кирку жалуются на организацию мероприятия - РИА Новости, 21.09.2025

Владельцы билетов на панихиду по Кирку жалуются на организацию мероприятия

Владельцы билетов на траурные мероприятия по убитому в США консервативному активисту Чарли Кирку жалуются, что слишком поздно узнали о переносе времени и не... РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T22:55:00+03:00

2025-09-21T22:55:00+03:00

2025-09-21T22:55:00+03:00

в мире

сша

чарли кирк

убийство американского политика чарли кирка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043401402_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b8251fe1ed6aaea2ab020b28cdbed49b.jpg

ФИНИКС (Аризона, США), 21 сен - РИА Новости. Владельцы билетов на траурные мероприятия по убитому в США консервативному активисту Чарли Кирку жалуются, что слишком поздно узнали о переносе времени и не были допущены внутрь. Как сообщали организаторы, для посещения стадиона, где проходит панихида, вмещающего 60 тысяч человек, было подано более 100 тысяч заявок. В билете, который оставивший заявку получал на свою электронную почту, указано, что пускать на стадион начнут с 8 утра. В ночь на воскресенье организаторы прислали собравшимся посетить мероприятие письмо о том, что время переносится, рассказал РИА Новости один из оставшихся за забором стадиона. "Невозможно, чтобы я прочитал это ночью и проснулся раньше", - сказал разочарованный гость. Родители с двумя детьми стояли в пробке, когда узнали, что на стадион не пускают. "К восьми часам пробка на подъезде была уже 10 километров. В 8.30 нам сообщили, что двери уже закрыли для входа. Мы стояли в пробке еще два часа", - сказал отец семейства. Аккредитацию для журналистов закрыли еще до того, как стали собирать заявки на вход.

https://ria.ru/20250921/mask-2043405733.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, чарли кирк, убийство американского политика чарли кирка