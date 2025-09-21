Рейтинг@Mail.ru
Владельцы билетов на панихиду по Кирку жалуются на организацию мероприятия - РИА Новости, 21.09.2025
22:55 21.09.2025
Владельцы билетов на панихиду по Кирку жалуются на организацию мероприятия
Владельцы билетов на панихиду по Кирку жалуются на организацию мероприятия - РИА Новости, 21.09.2025
Владельцы билетов на панихиду по Кирку жалуются на организацию мероприятия
Владельцы билетов на траурные мероприятия по убитому в США консервативному активисту Чарли Кирку жалуются, что слишком поздно узнали о переносе времени и не... РИА Новости, 21.09.2025
в мире
сша
чарли кирк
убийство американского политика чарли кирка
ФИНИКС (Аризона, США), 21 сен - РИА Новости. Владельцы билетов на траурные мероприятия по убитому в США консервативному активисту Чарли Кирку жалуются, что слишком поздно узнали о переносе времени и не были допущены внутрь. Как сообщали организаторы, для посещения стадиона, где проходит панихида, вмещающего 60 тысяч человек, было подано более 100 тысяч заявок. В билете, который оставивший заявку получал на свою электронную почту, указано, что пускать на стадион начнут с 8 утра. В ночь на воскресенье организаторы прислали собравшимся посетить мероприятие письмо о том, что время переносится, рассказал РИА Новости один из оставшихся за забором стадиона. "Невозможно, чтобы я прочитал это ночью и проснулся раньше", - сказал разочарованный гость. Родители с двумя детьми стояли в пробке, когда узнали, что на стадион не пускают. "К восьми часам пробка на подъезде была уже 10 километров. В 8.30 нам сообщили, что двери уже закрыли для входа. Мы стояли в пробке еще два часа", - сказал отец семейства. Аккредитацию для журналистов закрыли еще до того, как стали собирать заявки на вход.
сша
в мире, сша, чарли кирк, убийство американского политика чарли кирка
В мире, США, Чарли Кирк, Убийство американского политика Чарли Кирка
Владельцы билетов на панихиду по Кирку жалуются на организацию мероприятия

Владельцы билетов на панихиду по Кирку жалуются на перенос времени мероприятия

ФИНИКС (Аризона, США), 21 сен - РИА Новости. Владельцы билетов на траурные мероприятия по убитому в США консервативному активисту Чарли Кирку жалуются, что слишком поздно узнали о переносе времени и не были допущены внутрь.
Как сообщали организаторы, для посещения стадиона, где проходит панихида, вмещающего 60 тысяч человек, было подано более 100 тысяч заявок. В билете, который оставивший заявку получал на свою электронную почту, указано, что пускать на стадион начнут с 8 утра.
В ночь на воскресенье организаторы прислали собравшимся посетить мероприятие письмо о том, что время переносится, рассказал РИА Новости один из оставшихся за забором стадиона.
"Невозможно, чтобы я прочитал это ночью и проснулся раньше", - сказал разочарованный гость.
Родители с двумя детьми стояли в пробке, когда узнали, что на стадион не пускают.
"К восьми часам пробка на подъезде была уже 10 километров. В 8.30 нам сообщили, что двери уже закрыли для входа. Мы стояли в пробке еще два часа", - сказал отец семейства.
Аккредитацию для журналистов закрыли еще до того, как стали собирать заявки на вход.
