Владельцы билетов на панихиду по Кирку жалуются на организацию мероприятия

ФИНИКС (Аризона, США), 21 сен - РИА Новости. Владельцы билетов на траурные мероприятия по убитому в США консервативному активисту Чарли Кирку жалуются, что слишком поздно узнали о переносе времени и не были допущены внутрь. Как сообщали организаторы, для посещения стадиона, где проходит панихида, вмещающего 60 тысяч человек, было подано более 100 тысяч заявок. В билете, который оставивший заявку получал на свою электронную почту, указано, что пускать на стадион начнут с 8 утра. В ночь на воскресенье организаторы прислали собравшимся посетить мероприятие письмо о том, что время переносится, рассказал РИА Новости один из оставшихся за забором стадиона. "Невозможно, чтобы я прочитал это ночью и проснулся раньше", - сказал разочарованный гость. Родители с двумя детьми стояли в пробке, когда узнали, что на стадион не пускают. "К восьми часам пробка на подъезде была уже 10 километров. В 8.30 нам сообщили, что двери уже закрыли для входа. Мы стояли в пробке еще два часа", - сказал отец семейства. Аккредитацию для журналистов закрыли еще до того, как стали собирать заявки на вход.
