Белый дом: победа Трампа стала возможной благодаря "армии" Кирка

Победа президента США Дональда Трампа во всех колеблющихся штатах на выборах главы государства 2024 года стала возможна благодаря молодежи, являвшейся "армией"... РИА Новости, 21.09.2025

ФИНИКС (ШТАТ АРИЗОНА), 21 сен - РИА Новости. Победа президента США Дональда Трампа во всех колеблющихся штатах на выборах главы государства 2024 года стала возможна благодаря молодежи, являвшейся "армией" погибшего консервативного политика и активиста Чарли Кирка, заявила глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз."Победа президента Трампа, одержанная по результатам голосования во всех колеблющихся штатах, была обеспечена молодыми людьми, большинство из которых были новичками в политике. Это была армия Чарли, и он позаботился о том, чтобы они понимали ставки", - сообщила она, выступая на панихиде по Кирку в штате Аризона.

