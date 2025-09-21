https://ria.ru/20250921/ssha-2043411827.html
Белый дом: победа Трампа стала возможной благодаря "армии" Кирка
ФИНИКС (ШТАТ АРИЗОНА), 21 сен - РИА Новости. Победа президента США Дональда Трампа во всех колеблющихся штатах на выборах главы государства 2024 года стала возможна благодаря молодежи, являвшейся "армией" погибшего консервативного политика и активиста Чарли Кирка, заявила глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз."Победа президента Трампа, одержанная по результатам голосования во всех колеблющихся штатах, была обеспечена молодыми людьми, большинство из которых были новичками в политике. Это была армия Чарли, и он позаботился о том, чтобы они понимали ставки", - сообщила она, выступая на панихиде по Кирку в штате Аризона.
