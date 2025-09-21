Рейтинг@Mail.ru
Белый дом: победа Трампа стала возможной благодаря "армии" Кирка
23:42 21.09.2025
Белый дом: победа Трампа стала возможной благодаря "армии" Кирка
Белый дом: победа Трампа стала возможной благодаря "армии" Кирка - РИА Новости, 21.09.2025
Белый дом: победа Трампа стала возможной благодаря "армии" Кирка
Победа президента США Дональда Трампа во всех колеблющихся штатах на выборах главы государства 2024 года стала возможна благодаря молодежи, являвшейся "армией"... РИА Новости, 21.09.2025
ФИНИКС (ШТАТ АРИЗОНА), 21 сен - РИА Новости. Победа президента США Дональда Трампа во всех колеблющихся штатах на выборах главы государства 2024 года стала возможна благодаря молодежи, являвшейся "армией" погибшего консервативного политика и активиста Чарли Кирка, заявила глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз."Победа президента Трампа, одержанная по результатам голосования во всех колеблющихся штатах, была обеспечена молодыми людьми, большинство из которых были новичками в политике. Это была армия Чарли, и он позаботился о том, чтобы они понимали ставки", - сообщила она, выступая на панихиде по Кирку в штате Аризона.
сша, в мире, аризона, дональд трамп, чарли кирк
США, В мире, Аризона, Дональд Трамп, Чарли Кирк
Белый дом: победа Трампа стала возможной благодаря "армии" Кирка

Уайлз: победа Трампа стала возможной благодаря сторонникам Кирка

Дональд Трамп с сыном находятся в отдельной ложе на стадионе во время прощания с Чарли Кирком
Дональд Трамп с сыном находятся в отдельной ложе на стадионе во время прощания с Чарли Кирком - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© Фото : аккаунт в Х помощника Дональда Трампа Марго Мартин
Дональд Трамп с сыном находятся в отдельной ложе на стадионе во время прощания с Чарли Кирком
ФИНИКС (ШТАТ АРИЗОНА), 21 сен - РИА Новости. Победа президента США Дональда Трампа во всех колеблющихся штатах на выборах главы государства 2024 года стала возможна благодаря молодежи, являвшейся "армией" погибшего консервативного политика и активиста Чарли Кирка, заявила глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз.
"Победа президента Трампа, одержанная по результатам голосования во всех колеблющихся штатах, была обеспечена молодыми людьми, большинство из которых были новичками в политике. Это была армия Чарли, и он позаботился о том, чтобы они понимали ставки", - сообщила она, выступая на панихиде по Кирку в штате Аризона.
Очередь перед стадионом, где проходит панихида по Чарли Кирку - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Арена, на которой проходит панихида по Кирку, заполнилась почти полностью
Вчера, 23:10
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
