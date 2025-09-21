Рейтинг@Mail.ru
Арена, на которой проходит панихида по Кирку, заполнилась почти полностью - РИА Новости, 21.09.2025
23:10 21.09.2025 (обновлено: 23:13 21.09.2025)
Арена, на которой проходит панихида по Кирку, заполнилась почти полностью
Рассчитанная на 73 тысячи человек спортивная арена State Farm в американском штате Аризона, где проходит панихида по погибшему политику и активисту Чарли Кирку, РИА Новости, 21.09.2025
ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Рассчитанная на 73 тысячи человек спортивная арена State Farm в американском штате Аризона, где проходит панихида по погибшему политику и активисту Чарли Кирку, заполнена практически полностью, сообщает пул журналистов Белого дома."Осталось всего 100-200 свободных мест в секторах, откуда плохо просматривается главная сцена. Согласно информации на сайте стадиона, вместимость стадиона может быть увеличена до 73 тысяч человек для проведения "мегамероприятий", - говорится в сообщении пресс-пула.Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
аризона, в мире, сша, убийство американского политика чарли кирка, центральное разведывательное управление (цру), дональд трамп, владимир зеленский, чарли кирк, украина
© AP Photo / Jae C. HongОчередь перед стадионом, где проходит панихида по Чарли Кирку
Очередь перед стадионом, где проходит панихида по Чарли Кирку
ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Рассчитанная на 73 тысячи человек спортивная арена State Farm в американском штате Аризона, где проходит панихида по погибшему политику и активисту Чарли Кирку, заполнена практически полностью, сообщает пул журналистов Белого дома.
"Осталось всего 100-200 свободных мест в секторах, откуда плохо просматривается главная сцена. Согласно информации на сайте стадиона, вместимость стадиона может быть увеличена до 73 тысяч человек для проведения "мегамероприятий", - говорится в сообщении пресс-пула.
Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Дональд Трамп с сыном находятся в отдельной ложе на стадионе во время прощания с Чарли Кирком - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Трамп наблюдает за панихидой по Кирку из отдельной ложи
