Трамп наблюдает за панихидой по Кирку из отдельной ложи
23:02 21.09.2025 (обновлено: 23:50 21.09.2025)
Трамп наблюдает за панихидой по Кирку из отдельной ложи
Трамп наблюдает за панихидой по Кирку из отдельной ложи
ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп находится на стадионе State Farm в штате Аризоне, где проходит панихида по погибшему политику и активисту Чарли Кирку, заявила помощник главы государства Марго Мартин."Президент Дональд Трамп и Эрик Трамп прибыли, чтобы почтить жизнь Чарли Кирка", — написала она в социальной сети Х.Мартин также опубликовала фотографию, на которой Трамп с сыном находятся в отдельной ложе стадиона.Сторонник президента США Дональда Трампа 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
© Фото : аккаунт в Х помощника Дональда Трампа Марго МартинДональд Трамп с сыном находятся в отдельной ложе на стадионе во время прощания с Чарли Кирком
© Фото : аккаунт в Х помощника Дональда Трампа Марго Мартин
Дональд Трамп с сыном находятся в отдельной ложе на стадионе во время прощания с Чарли Кирком
ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп находится на стадионе State Farm в штате Аризоне, где проходит панихида по погибшему политику и активисту Чарли Кирку, заявила помощник главы государства Марго Мартин.
"Президент Дональд Трамп и Эрик Трамп прибыли, чтобы почтить жизнь Чарли Кирка", — написала она в социальной сети Х.
Мартин также опубликовала фотографию, на которой Трамп с сыном находятся в отдельной ложе стадиона.
Сторонник президента США Дональда Трампа 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Очередь перед стадионом, где проходит панихида по Чарли Кирку - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Арена, на которой проходит панихида по Кирку, заполнилась почти полностью
