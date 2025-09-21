https://ria.ru/20250921/ssha-2043407614.html
Трамп наблюдает за панихидой по Кирку из отдельной ложи
Трамп наблюдает за панихидой по Кирку из отдельной ложи - РИА Новости, 21.09.2025
Трамп наблюдает за панихидой по Кирку из отдельной ложи
Президент США Дональд Трамп находится на стадионе State Farm в штате Аризоне, где проходит панихида по погибшему политику и активисту Чарли Кирку, заявила... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T23:02:00+03:00
2025-09-21T23:02:00+03:00
2025-09-21T23:50:00+03:00
в мире
сша
аризона
центральное разведывательное управление (цру)
дональд трамп
чарли кирк
эрик трамп
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043408537_0:280:676:660_1920x0_80_0_0_91d53afef597c2a75174efb301e209b9.jpg
ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп находится на стадионе State Farm в штате Аризоне, где проходит панихида по погибшему политику и активисту Чарли Кирку, заявила помощник главы государства Марго Мартин."Президент Дональд Трамп и Эрик Трамп прибыли, чтобы почтить жизнь Чарли Кирка", — написала она в социальной сети Х.Мартин также опубликовала фотографию, на которой Трамп с сыном находятся в отдельной ложе стадиона.Сторонник президента США Дональда Трампа 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
https://ria.ru/20250921/ssha-2043408883.html
сша
аризона
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043408537_0:217:676:723_1920x0_80_0_0_e7ca5e184a295c7344e6e300062aa894.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, аризона, центральное разведывательное управление (цру), дональд трамп, чарли кирк, эрик трамп, украина, убийство американского политика чарли кирка
В мире, США, Аризона, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Дональд Трамп, Чарли Кирк, Эрик Трамп, Украина, Убийство американского политика Чарли Кирка
Трамп наблюдает за панихидой по Кирку из отдельной ложи
Трамп наблюдает за панихидой по Кирку в Аризоне из отдельной ложи