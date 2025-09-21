https://ria.ru/20250921/ssha-2043399711.html

СМИ написали о планах Трампа на ближайшую сессию ГА ООН

2025-09-21T21:58:00+03:00

в мире

израиль

сша

нью-йорк (город)

дональд трамп

сергей лавров

исраэль кац

оон

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке во вторник планирует встретиться с лидерами арабских и мусульманских стран, чтобы обсудить способы прекратить конфликт в секторе Газа, сообщает портал Axios со ссылкой на арабских чиновников. "Президент Трамп планирует встретиться с избранной группой арабских и мусульманских лидеров во вторник на полях заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, чтобы обсудить пути прекращения войны в секторе Газа", - говорится в публикации. По данным портала, на встречу приглашены лидеры Саудовской Аравии, ОАЭ Катара, Египта, Иордании и Турции. Как сообщили источники, Белый дом хочет, чтобы данные страны "приняли участие в послевоенном плане для Газы", а также направили войска для "сил стабилизации", которые якобы заменят израильскую армию. Кроме того, в тот же день Трамп, как ожидается, проведет отдельную встречу с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Омана, Бахрейна и Кувейта, предметом обсуждения станет обеспокоенность стран Персидского залива израильским ударом по Дохе. По словам источников, страны региона хотят получить от властей США гарантии того, что подобные атаки больше не повторятся. Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генассамблеи ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило в среду, что 65 тысяч палестинцев погибли, более 165 тысяч получили ранения с 7 октября 2023 года из-за действий израильских военных. Израильские военные во вторник объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город "в огне".

израиль

сша

нью-йорк (город)

2025

в мире, израиль, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, сергей лавров, исраэль кац, оон, хамас, генеральная ассамблея оон