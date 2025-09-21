https://ria.ru/20250921/ssha-2043399023.html

Эксперты назвали США главным препятствием для решения палестинской проблемы

США остаются главным препятствием для реализации двугосударственного решения палестинской проблемы, из-за их позиции признание государства Палестина другими...

АЛЖИР, 21 сен - РИА Новости. США остаются главным препятствием для реализации двугосударственного решения палестинской проблемы, из-за их позиции признание государства Палестина другими западными странами будет иметь лишь ограниченное влияние, заявили опрошенные РИА Новости арабские эксперты, комментируя признание Палестины Великобританией и рядом других государств.Ранее в воскресенье премьер Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона передавало, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США."Поддержка европейских стран и последовательное признание государства Палестина окажут положительное влияние на дело палестинцев, учитывая требования многих мировых столиц о предоставлении Палестине членства в ООН. Однако единственным препятствием для достижения решения, которое может быть реализовано на местах, в частности, относительно создания двух государств, остается отказ США предпринять шаги с их абсолютной поддержкой Израиля", - сказал РИА Новости профессор политологии и международных отношений университета Скикда в Алжире Иззедин Немири.По его словам, несмотря на прочные политические, экономические и торговые отношения с Израилем, европейские страны в последнее время решительно поддерживают дело палестинцев и неоднократно призывали к прекращению агрессии в секторе Газа и привлечению к ответственности лиц, причастных к совершению преступлений. Более того, некоторые страны сократили дипломатические, торговые и экономические связи с Израилем."Европейские народы протестовали и продолжают протестовать против своих политиков, требуя прекратить бесконечную поддержку этого образования, но международное сообщество и сторонники возвращения прав палестинцев столкнутся с серьезными вызовами, когда попытаются убедить США и достичь целей ООН в части реализации решения о двух государствах и возвращения за стол переговоров для прекращения войны в секторе Газа", - добавил профессор.В свою очередь, иракский эксперт по международному праву Али ат-Тамими скептически отнесся к признанию государства Палестина западными странами, включая Францию и Великобританию, посчитав его "скорее рассчитанным на публику, чем реалистичным","Действия Франции и Великобритании (по признанию государства Палестина - ред.) - это скорее медийный трюк, чем реальность, учитывая, что Франция является одной из стран, поставляющих Израилю оружие", - сказал он РИА Новости.Как считает эксперт, постоянное членство Франции и Великобритании в Совете Безопасности ООН важно, но принятие обязательных резолюций в Совбезе сталкивается с трудностями из-за использования США права вето для защиты интересов Израиля."Несмотря на то, что Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку решения о создании двух государств, это решение не имеет обязательной юридической силы и может иметь ограниченное воздействие без поддержки Совета Безопасности", - пояснил ат-Тамими.При этом он полагает, что международное сообщество может сыграть важную роль в оказании давления на стороны в целях реализации решения о создании двух государств.Говоря о позиции Ирака по поводу создания государства Палестина, эксперт пояснил, что Ирак отвергает предложение о создании двух государств, поскольку оно представляет собой косвенное признание Израиля."Это нарушает закон № 1 от 2022 года "О криминализации нормализации отношений с сионистским образованием", который запрещает установление отношений с ним в любой форме и предусматривает смертную казнь в случае нормализации отношений", - пояснил эксперт.Палестину до сегодняшнего дня признавали 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять стран, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.Согласно позиции России, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

