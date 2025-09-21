Рейтинг@Mail.ru
Politico: дипломатическая служба США при Трампе становится слабее
21:12 21.09.2025
Politico: дипломатическая служба США при Трампе становится слабее
Чиновники госдепартамента и других американских ведомств, а также бывшие дипломаты США считают, что роль дипломатической службы Соединенных Штатов в... РИА Новости, 21.09.2025
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Чиновники госдепартамента и других американских ведомств, а также бывшие дипломаты США считают, что роль дипломатической службы Соединенных Штатов в международных отношениях при администрации президента Дональда Трампа становится слабее, сообщает газета Politico. "Администрация Трампа преобразует дипломатическую службу в более мелкую и слабую силу в международных отношениях, где дипломаты - лишь исполнители, а не инициаторы политических идей", - сообщает издание. Как пишет газета, с начала второго срока Трампа на посту президента более половины посольских должностей США остаются вакантными - это непривычно высокий показатель. Значительное число высших должностей в госдепе занимают исполняющие обязанности, у которых часто нет подходящего опыта, указывает издание. Согласно материалу, многие дипломаты США, особенно за рубежом, в значительной мере отстранены от участия в политических переговорах, пытаясь выполнить распоряжения администрации, которые, по их словам, им непонятны. Многие также боятся высказываться, поскольку их могут уволить или лишить повышения по службе в соответствии с новыми правилами, оценивающими "верность", добавляет газета. Издание также процитировало слова представителя госдепа Томми Пиготта, который заявил, что госсекретарь Марко Рубио "реорганизовал весь госдепартамент, чтобы гарантировать, что те, кто находится на передовой - региональные представительства и посольства - смогут влиять на политику". При этом Пиготт заявил, что ведомство не потерпит использования людьми своего положения для "активного подрыва целей" президента. Как сообщал ранее в сентябре телеканал NBC со ссылкой на письмо Американской ассоциации дипломатической службы (AFSA), дипломаты США заявляют, что сталкиваются с рисками при предоставлении искренних рекомендаций или объективных оценок при второй администрации Трампа, так как боятся навлечь на себя неблагоприятные последствия, если их заявления не понравятся руководству. В июле агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на высокопоставленного чиновника госдепа передавало, что госдепартамент США увольняет более 1,3 тысячи карьерных дипломатов и чиновников в соответствии с планом администрации Трампа по реорганизации ведомства. Сообщения о начале реорганизации в ведомстве до этого подтвердила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс.
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Чиновники госдепартамента и других американских ведомств, а также бывшие дипломаты США считают, что роль дипломатической службы Соединенных Штатов в международных отношениях при администрации президента Дональда Трампа становится слабее, сообщает газета Politico.
"Администрация Трампа преобразует дипломатическую службу в более мелкую и слабую силу в международных отношениях, где дипломаты - лишь исполнители, а не инициаторы политических идей", - сообщает издание.
Как пишет газета, с начала второго срока Трампа на посту президента более половины посольских должностей США остаются вакантными - это непривычно высокий показатель. Значительное число высших должностей в госдепе занимают исполняющие обязанности, у которых часто нет подходящего опыта, указывает издание. Согласно материалу, многие дипломаты США, особенно за рубежом, в значительной мере отстранены от участия в политических переговорах, пытаясь выполнить распоряжения администрации, которые, по их словам, им непонятны. Многие также боятся высказываться, поскольку их могут уволить или лишить повышения по службе в соответствии с новыми правилами, оценивающими "верность", добавляет газета.
Издание также процитировало слова представителя госдепа Томми Пиготта, который заявил, что госсекретарь Марко Рубио "реорганизовал весь госдепартамент, чтобы гарантировать, что те, кто находится на передовой - региональные представительства и посольства - смогут влиять на политику". При этом Пиготт заявил, что ведомство не потерпит использования людьми своего положения для "активного подрыва целей" президента.
Как сообщал ранее в сентябре телеканал NBC со ссылкой на письмо Американской ассоциации дипломатической службы (AFSA), дипломаты США заявляют, что сталкиваются с рисками при предоставлении искренних рекомендаций или объективных оценок при второй администрации Трампа, так как боятся навлечь на себя неблагоприятные последствия, если их заявления не понравятся руководству.
В июле агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на высокопоставленного чиновника госдепа передавало, что госдепартамент США увольняет более 1,3 тысячи карьерных дипломатов и чиновников в соответствии с планом администрации Трампа по реорганизации ведомства. Сообщения о начале реорганизации в ведомстве до этого подтвердила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Рубио стал для Трампа мастером на все руки, пишет CNN
20 июля, 22:08
 
