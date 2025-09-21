https://ria.ru/20250921/ssha-2043391122.html

Трамп признался, что в детстве мечтал о Ferrari

Трамп признался, что в детстве мечтал о Ferrari - РИА Новости, 21.09.2025

Трамп признался, что в детстве мечтал о Ferrari

Президент США Дональд Трамп признался, что в детстве мечтал о покупке автомобиля итальянской марки Ferrari, но теперь любит и покупает американские машины. РИА Новости, 21.09.2025

ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что в детстве мечтал о покупке автомобиля итальянской марки Ferrari, но теперь любит и покупает американские машины. В интервью телеканалу Fox News у главы Белого дома поинтересовались, о какой машине он мечтал, когда был ребенком. "Я всегда хотел иметь Ferrari… В действительности у меня (позднее - ред.) была Ferrari некоторое время. Теперь я покупаю американское. Я люблю американские машины", - ответил Трамп.

