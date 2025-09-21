Рейтинг@Mail.ru
Новый постпред США при ООН вручил Гутеррешу верительные грамоты - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:36 21.09.2025
https://ria.ru/20250921/ssha-2043390611.html
Новый постпред США при ООН вручил Гутеррешу верительные грамоты
Новый постпред США при ООН вручил Гутеррешу верительные грамоты - РИА Новости, 21.09.2025
Новый постпред США при ООН вручил Гутеррешу верительные грамоты
Новый постпред США при ООН Майк Уолтц сообщил, что вручил генсеку организации Антониу Гутеррешу верительные грамоты. РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T20:36:00+03:00
2025-09-21T20:36:00+03:00
в мире
сша
майк уолтц
антониу гутерреш
оон
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014326420_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a729e78ed56b651bc9d4a8394b59fcd6.jpg
ООН, 21 сен - РИА Новости. Новый постпред США при ООН Майк Уолтц сообщил, что вручил генсеку организации Антониу Гутеррешу верительные грамоты. Уолтц - экс-советник президента США по нацбезопасности, лишившийся этой должности после скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Он получил одобрение сената как представитель страны в ООН аккурат перед стартом недели высокого уровня Генассамблеи (начнется 23 сентября). "Сегодня я вручил свои верительные грамоты генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, официально приступая к исполнению обязанностей постпреда США при ООН. Для меня огромная честь представлять президента (США Дональда - ред.) Трампа и американский народ на мировой арене", - написал Уолтц в соцсети Х. Он также пообещал "сделать ООН снова великой". Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября.
https://ria.ru/20250921/brazilija-2043280901.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014326420_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e655a784b775124398c833ba33aca3d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, майк уолтц, антониу гутерреш, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, США, Майк Уолтц, Антониу Гутерреш, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Новый постпред США при ООН вручил Гутеррешу верительные грамоты

Новый постпред США при ООН Уолтц вручил Гутеррешу верительные грамоты

© AP Photo / Alex BrandonМайк Уолтц
Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Майк Уолтц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 21 сен - РИА Новости. Новый постпред США при ООН Майк Уолтц сообщил, что вручил генсеку организации Антониу Гутеррешу верительные грамоты.
Уолтц - экс-советник президента США по нацбезопасности, лишившийся этой должности после скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Он получил одобрение сената как представитель страны в ООН аккурат перед стартом недели высокого уровня Генассамблеи (начнется 23 сентября).
"Сегодня я вручил свои верительные грамоты генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, официально приступая к исполнению обязанностей постпреда США при ООН. Для меня огромная честь представлять президента (США Дональда - ред.) Трампа и американский народ на мировой арене", - написал Уолтц в соцсети Х.
Он также пообещал "сделать ООН снова великой".
Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября.
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Бразилия исключила США из форума в рамках Генассамблеи ООН
Вчера, 03:16
 
В миреСШАМайк УолтцАнтониу ГутеррешООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала