https://ria.ru/20250921/ssha-2043390611.html
Новый постпред США при ООН вручил Гутеррешу верительные грамоты
Новый постпред США при ООН вручил Гутеррешу верительные грамоты - РИА Новости, 21.09.2025
Новый постпред США при ООН вручил Гутеррешу верительные грамоты
Новый постпред США при ООН Майк Уолтц сообщил, что вручил генсеку организации Антониу Гутеррешу верительные грамоты. РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T20:36:00+03:00
2025-09-21T20:36:00+03:00
2025-09-21T20:36:00+03:00
в мире
сша
майк уолтц
антониу гутерреш
оон
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014326420_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a729e78ed56b651bc9d4a8394b59fcd6.jpg
ООН, 21 сен - РИА Новости. Новый постпред США при ООН Майк Уолтц сообщил, что вручил генсеку организации Антониу Гутеррешу верительные грамоты. Уолтц - экс-советник президента США по нацбезопасности, лишившийся этой должности после скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Он получил одобрение сената как представитель страны в ООН аккурат перед стартом недели высокого уровня Генассамблеи (начнется 23 сентября). "Сегодня я вручил свои верительные грамоты генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, официально приступая к исполнению обязанностей постпреда США при ООН. Для меня огромная честь представлять президента (США Дональда - ред.) Трампа и американский народ на мировой арене", - написал Уолтц в соцсети Х. Он также пообещал "сделать ООН снова великой". Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября.
https://ria.ru/20250921/brazilija-2043280901.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014326420_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e655a784b775124398c833ba33aca3d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, майк уолтц, антониу гутерреш, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, США, Майк Уолтц, Антониу Гутерреш, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Новый постпред США при ООН вручил Гутеррешу верительные грамоты
Новый постпред США при ООН Уолтц вручил Гутеррешу верительные грамоты