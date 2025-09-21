https://ria.ru/20250921/ssha-2043390611.html

Новый постпред США при ООН вручил Гутеррешу верительные грамоты

Новый постпред США при ООН вручил Гутеррешу верительные грамоты - РИА Новости, 21.09.2025

Новый постпред США при ООН вручил Гутеррешу верительные грамоты

Новый постпред США при ООН Майк Уолтц сообщил, что вручил генсеку организации Антониу Гутеррешу верительные грамоты. 21.09.2025

ООН, 21 сен - РИА Новости. Новый постпред США при ООН Майк Уолтц сообщил, что вручил генсеку организации Антониу Гутеррешу верительные грамоты. Уолтц - экс-советник президента США по нацбезопасности, лишившийся этой должности после скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Он получил одобрение сената как представитель страны в ООН аккурат перед стартом недели высокого уровня Генассамблеи (начнется 23 сентября). "Сегодня я вручил свои верительные грамоты генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, официально приступая к исполнению обязанностей постпреда США при ООН. Для меня огромная честь представлять президента (США Дональда - ред.) Трампа и американский народ на мировой арене", - написал Уолтц в соцсети Х. Он также пообещал "сделать ООН снова великой". Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября.

сша

в мире, сша, майк уолтц, антониу гутерреш, оон, генеральная ассамблея оон