На Украине сделали тяжелое признание после новых шагов США
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:51 21.09.2025
На Украине сделали тяжелое признание после новых шагов США
На Украине сделали тяжелое признание после новых шагов США
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Роль США в конфликте на Украине меняется, теперь они скорее наблюдатели, нежели союзники Киева, заявил украинский политолог Руслан Бортник в своем блоге на YouTube."Мы видим, что администрация (президента США Дональда — Прим. ред.) Трампа постепенно сворачивает военную финансовую помощь Украине. Объявленные на этой неделе 400 миллионов долларов на следующий бюджетный год для Украины — это уже не помощь в практическом смысле, а больше финансирование необходимой США инфраструктуры на территории Украины — систем разведки, целеуказания, раннего ракетного предупреждения", — считает он.По словам политолога, одновременно с этим сворачивается и американская помощь Европе, что говорит о желании США выйти из украинского конфликта окончательно."Одновременно происходит сокращение помощи со стороны США восточным странам НАТО — странам Балтии, Румынии, Польши. И это тоже выглядит как тайный и плохо прикрытый ультиматум Европе. Все это говорит о том, что США выходят из роли главного участника этой войны, пытаются максимально дистанцироваться от нее и от рисков, связанных с ней, но пытаются сохранить контроль и мониторинг над отходом", — полагает Бортник.В пятницу Трамп признал, что США "зарабатывают деньги" на украинском конфликте, уточнив, что Киев приобретает вооружение у Штатов. По его словам, его правительство "не тратит никаких денег" на конфликт, который "финансирует НАТО".Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что администрация Трампа одобрила первый пакет военной помощи Киеву, профинансированный союзниками США по НАТО. Позднее представитель альянса на Украине Патрик Тернер заявил, что первые партии военной помощи от Вашингтона для Киева, выделенные за счет стран альянса в рамках программы приоритетных потребностей PURL, уже доставляются на Украину.В субботу Reuters сообщило, что Соединенные Штаты заявили в августе европейским дипломатам о планах сократить помощь в области безопасности Латвии, Литве и Эстонии. По словам собеседника агентства, чиновник Пентагона Дэвид Бейкер сказал им, что Европе необходимо меньше зависеть от США. Как отмечает агентство, при Дональде Трампе американские военные переключат внимание на другие приоритеты, в частности, оборону страны.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и представляют собой "игры с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Роль США в конфликте на Украине меняется, теперь они скорее наблюдатели, нежели союзники Киева, заявил украинский политолог Руслан Бортник в своем блоге на YouTube.
"Мы видим, что администрация (президента США Дональда — Прим. ред.) Трампа постепенно сворачивает военную финансовую помощь Украине. Объявленные на этой неделе 400 миллионов долларов на следующий бюджетный год для Украины — это уже не помощь в практическом смысле, а больше финансирование необходимой США инфраструктуры на территории Украины — систем разведки, целеуказания, раннего ракетного предупреждения", — считает он.
WSJ сообщила о "ночном кошмаре" ВСУ из-за России
15:52
По словам политолога, одновременно с этим сворачивается и американская помощь Европе, что говорит о желании США выйти из украинского конфликта окончательно.
"Одновременно происходит сокращение помощи со стороны США восточным странам НАТО — странам Балтии, Румынии, Польши. И это тоже выглядит как тайный и плохо прикрытый ультиматум Европе. Все это говорит о том, что США выходят из роли главного участника этой войны, пытаются максимально дистанцироваться от нее и от рисков, связанных с ней, но пытаются сохранить контроль и мониторинг над отходом", — полагает Бортник.
В пятницу Трамп признал, что США "зарабатывают деньги" на украинском конфликте, уточнив, что Киев приобретает вооружение у Штатов. По его словам, его правительство "не тратит никаких денег" на конфликт, который "финансирует НАТО".
Эксперт: колумбийские наемники в ВСУ не знали, где находится Украина
05:25
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что администрация Трампа одобрила первый пакет военной помощи Киеву, профинансированный союзниками США по НАТО. Позднее представитель альянса на Украине Патрик Тернер заявил, что первые партии военной помощи от Вашингтона для Киева, выделенные за счет стран альянса в рамках программы приоритетных потребностей PURL, уже доставляются на Украину.
В субботу Reuters сообщило, что Соединенные Штаты заявили в августе европейским дипломатам о планах сократить помощь в области безопасности Латвии, Литве и Эстонии. По словам собеседника агентства, чиновник Пентагона Дэвид Бейкер сказал им, что Европе необходимо меньше зависеть от США. Как отмечает агентство, при Дональде Трампе американские военные переключат внимание на другие приоритеты, в частности, оборону страны.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и представляют собой "игры с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Стубб заявил о готовности Европы к военной эскалации на Украине
Вчера, 22:50
 
